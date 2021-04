Sonsbeekpark is vuilnisbelt na zomerse dag: 'Dit noemt zich de klimaatgeneratie?'

Het alcoholverbod, dat was opgelegd door de burgemeester, is dus zichtbaar niet opgevolgd. Er liepen woensdag wel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) rond, maar die hebben het verbod niet heel streng gehandhaafd. Wat daar de reden van is, is niet bekend. Het verbod was vanaf 15.00 uur van kracht.

Ook bij het nabijgelegen kasteel Zypendaal is het donderdagochtend een enorme troep, zo blijkt uit onderstaande foto.

Troep bij kasteel Zypendaal in Arnhem. Foto: Paul Berends

"We hebben prachtig weer gehad, de laatste dagen. maar dat is toch geen reden om er zo'n bende van te maken bij ons mooie kasteel?", laat Paul Berends van Geldersch Landschap & Kasteelen aan ons weten. Hij zag de troep donderdagochtend, maakte een foto en stuurde deze naar Omroep Gelderland.

Enorme bult

"Blikjes bier, flesjes Bacardi, Passoa en blikjes Desperados. Het lijkt hier wel een festivalterrein", oordeelt onze verslaggever ter plaatse. Kees Hin, hoofd bos en parken van de gemeente Arnhem, vertelt dat ook in het park in de wijk Presikhaaf veel rommel ligt. "We hebben gisteravond in Arnhem tien kuub aan afval opgeruimd en vandaag, tot nu toe, alweer zes kuub."

Hin is geschrokken van de enorme bult troep. "Deze jongeren zien zichzelf als de klimaatgeneratie. Ik vind dit nogal een groot contrast daarmee, eerlijk gezegd."

Enorme troep in Sonsbeekpark. donderdagochtend. Foto: Omroep Gelderland

Joop van Scalabor, een organisatie voor maatschappelijk werk in Arnhem. noemt de hoeveelheid achtergelaten rommel bizar. "Dit is echt ongekend." Ronald, van dezelfde instelling, vult hem aan: "Dit is niet leuk. We hebben woensdag vanaf 18.30 uur nog een extra ronde gedaan om troep op te ruimen en als je ziet wat er nog ligt. Dat is echt ongelooflijk."

De schoonmaakploeg verwacht nog tot 12.30 uur bezig te zijn.

