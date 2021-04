Het is 1 april, dus maken grappenmakers vandaag overuren

1 april, kikker in je bil. Het is vandaag oppassen geblazen voor grappenmakers. Dit is de dag waarop de nodige grappen worden gemaakt. Uiteraard ook in onze provincie.

We geven je zo een opsomming van de beste en de slechtste grappen in Gelderland. Maar eerst, even kort, wat is 1 april eigenlijk? Helaas is daar niet echt een heel simpel antwoord op te geven. Er zouden al grappen gemaakt zijn in het oude Perzië, bij het Holi-festival van de Hindoes en de Oude Grieken en Romeinen. Ook gaan er theorieën dat het te maken heeft met de invoering van de Gregoriaanse kalender in Frankrijk.

Hoe dan ook, op 1 april valt er wat te lachen, of niet? Ook dit jaar is het weer raak op de eerste dag van de vierde maand.

Kinderzitje in brandweerauto

Het brandweerkorps in Doesburg heeft een probleem. Er zijn daar nogal wat collega's met jonge kinderen. En kinderen kunnen natuurlijk niet alleen thuis blijven als er ergens brand ontstaat. Maar er is vanaf vandaag een oplossing: de tankautospuit van het korps is voorzien van speciale ISOFIX-bevestigingspunten. Er kan vanaf nu een kind meegenomen worden in een Maxi-Cosi en een kind op een normale zitplaats. Probleem opgelost!

Ollongren-map

De gemeente Berg en Dal treft maatregelen om te voorkomen dat documenten uitlekken. Bij de uitgang van het gemeentehuis staat vanaf vandaag een controleur. Hij of zij controleert of de vertrekkende ambtenaar aantekeningen zichtbaar met zich meedraagt. Het overgrote deel van de ambtenaren werkt vanwege corona thuis, bij hun woning is uitgangscontrole geen reële optie. Daarom ontvangen al deze medewerkers een zogenoemde Ollongren-map. De gemeente deelt de nogal doorzichtige grap op Facebook.

Boswandeling op afspraak

Het is al tijden extreem druk in de natuur. In het Hoevelakense Bos is het daarom vanaf vandaag alleen maar mogelijk op afspraak te komen wandelen. Iedereen van boven de 12 jaar kan via een website, www.wandelenopafspraak.nl, een tijdslot boeken. Vervolgens krijg je een bevestiging in je mailbox, waarmee je negentig minuten mag wandelen. Een originele grap, het enige jammere is dat de website niet te bereiken is.

Boek per drone

De bibliotheek komt met een nieuwe service. Als je een boek wil lenen, kun je deze thuis laten bezorgen. Je hoeft dan niemand op een fiets of in een busje te verwachten met je boeken. Nee, Rozet uit Arnhem maakt gebruik van een drone. Corine Raats, manager bibliotheek Rozet: "Naast de kwetsbare doelgroep, is er ook een groep leden die zich niet prettig voelt bij het afhalen van boeken. Voor deze mensen is dronebezorging een uitkomst." Leuk bedacht!

En tot slot nog dit nieuwe dienstvoertuig van de brandweer in Duiven:

Eindelijk!! Vandaag mogen wij ons nieuwe dienstvoertuig (07-5680) in dienst nemen. Deze ferrari F430 wordt ons nieuwe... Posted by Brandweer Duiven on Thursday, April 1, 2021

Hebben we nog een goede grap gemist? Mail ons dan op 1april@gld.nl.