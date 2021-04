Streep door vuurwerkverbod in Arnhem

Toch geen lokaal vuurwerkverbod in Arnhem. Foto: ANP

Er komt toch geen lokaal totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Arnhem. Nadat vorig jaar nog een motie werd aangenomen om dat wel in te voeren, was die uitslag woensdagavond een verrassing. En een grote teleurstelling voor de initiatiefnemers.

"Betreurenswaardig", vindt CDA'er Scott van den Broek, die zich al geruime tijd hardmaakt voor het lokale vuurwerkverbod. Volgens hem zijn twee partijen op het laatste moment gedraaid waardoor de stemverhouding kantelde: Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderenpartij.

"Deze plannen bespreek je twee jaar lang met elkaar", is Van den Broek teleurgesteld. "Op deze manier is de betrouwbaarheid van de raad zoek. Misschien dat sommigen zich laten leiden door aanlokkelijke voorstellen. Dat zullen we wel gaan merken."

'Voor een paar koekkruimels'

"Gewoon uitonderhandeld", meent Leo de Groot (Partij voor de Dieren), die ook aangeeft dat Arnhem Centraal voor zou stemmen. "Ze krijgen een paar koekkruimels en verder stemmen ze al naar gelang", doelt hij op de recente toetreding van de lokalen tot de coalitie. "Over transparantie gesproken. Deze coalitie is voor mij nu al gevallen."

Arnhem Centraal stemde verdeeld. Twee van de drie raadsleden stemden tegen, net als bij de stemming vorig jaar. Maar de pijn bij de voorstanders zit hem dus in de tussentijdse toezeggingen die gedaan zouden zijn om voor te stemmen. Op de vraag waarom er op die beslissing teruggekomen is, wil raadslid René Kraaijenbrink niet ingaan. Wel geeft hij aan dat hun spreektijd tijdens het debat op was, waardoor er niks meer toegelicht kon worden. "Misschien waren partijen daardoor verrast."

'Vuurwerk kent geen grenzen'

Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderenpartij realiseert zich dat zijn draai doorslaggevend was. Vorig jaar stemde hij nog voor het verbod en nu tegen. Na heroverwegingen en overleg met de VVD, legt hij uit. "Vuurwerk kent geen grenzen", vindt Wiggers nu. Het moet volgens hem een landelijk nee in Europees verband zijn, anders is het nutteloos.

VVD-raadslid Steffenie Pape was dan ook niet verrast door de uitslag. "Maar het was wel echt heel spannend tot het laatste moment."

Burgemeester Ahmed Marcouch meende dat een lokaal verbod afgelopen jaarwisseling niet haalbaar was. Omdat de raad dus eerder aangaf zo'n verbod wel te willen, stelde hij voor dat dit jaar in te laten gaan. Maar dat gaat nu dus helemaal niet door.

