Vitesse en aanvoerder Pasveer stoeien nog over nieuw contract: 'Twee jaar zou ideaal zijn'

De onderhandelingen tussen de ervaren keeper en de clubleiding van Vitesse lopen al vrij lang. Muurvast zitten ze zeker niet, de verwachting is dat beide partijen er wel uit gaan komen. Maar een akkoord is er nog altijd niet. Pasveer zegt dat geen probleem te vinden. "Er is geen haast." Pas na de bekerfinale van 18 april wordt duidelijkheid verwacht over de toekomst van de Tukker.

Pasveer draait een uitstekend seizoen. Hij geldt als één van de meest constante spelers in de formatie van trainer Thomas Letsch. De 37-jarige Pasveer krijgt van alle kanten lof toegezwaaid. Vitesse heeft Pasveer een aanbieding voor een jaar gedaan, maar de voormalig keeper van onder meer Heracles en PSV denkt zelf aan een langer verblijf in Arnhem. Dat is dan ook één van de punten waar nog over gesproken wordt tussen beide kampen.

Plezier

"Het is niet alleen de zekerheid die ik zoek", zegt Pasveer. "Ik denk nog wel een aantal jaren op dit niveau door te kunnen. En ik beleef ook nog steeds heel veel plezier aan het spelletje. Plezier is het allerbelangrijkste. Ik ben daarnaast topfit en nog steeds hongerig."

"Twee jaar zou inderdaad ideaal zijn, de club ziet meer een overeenkomst van één jaar voor zich. Dat is geen kritiek hoor. Het zal vanwege de leeftijd zijn, maar daar hoeven ze dus niet bang voor te zijn want ik wil dus nog wel een paar jaar keepen."

Pasveer, bezig aan zijn vierde seizoen bij de Gelderse subtopper, zegt dat er vooralsnog geen andere aanbiedingen voor hem zijn binnengekomen. "Die zijn er niet geweest. Ik richt me daarom op Vitesse."