'Pubers trekken elkaar aan als magneten', coronaregels onmogelijk te handhaven op middelbare school

In de klas gaat anderhalve meter afstand houden prima, vinden middelbare scholen in Gelderland. In de pauze is het echter een heel ander verhaal. Rectors vinden dat ze voor een onmogelijke taak zijn gesteld om pubers op een afstand van elkaar te houden. Wat blijkt: het puberbrein kan die regels domweg niet verwerken.

“Als de opdracht is: je moet 100 procent zorgen voor anderhalve meter, dan is het onmogelijk”, zegt Edwin Blok. “Maar over het algemeen gaat het best goed.”

De directeur van het Morgen College in Harderwijk heeft de nodige maatregelen genomen toen bekend werd dat middelbare scholieren weer deels naar school mochten. De school geeft les in bioscoopzalen, drie surveillanten kijken in de pauze of de coronaregels worden nageleefd en buiten staan twee tenten. Want, zo redeneert Blok: “Elke leerling minder in de aula is er één.”

Magneten

Toch kan de school geen garantie afgeven dat er buiten de lessen anderhalve meter wordt gehouden. Uit een inventarisatie van Omroep Gelderland onder middelbare scholen in de provincie blijkt dat vrijwel geen enkele school dit kan. Want op elkaar klitten doen de leerlingen toch wel.

“Pubers trekken elkaar aan als magneten”, lacht Ronald van Bruggen. De directeur van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen stelt dat middelbare scholen voor een onmogelijke opdracht zijn gesteld. Ook op de Nijmeegse school lopen surveillanten. “Dan heb je ze net uit elkaar getrokken en dan lopen ze weer bij elkaar. Ons plein is klein, dus steken de vaak de straat over het park in.” De handhavers van de gemeente die daar lopen nemen dan de waarschuwende taak van de school over.

Pubers zijn niet bezig met de lange termijn

Dat het een intensieve taak is, herkent ook Elly Bakker. De rector-bestuurder van het Christelijk College Nassau-Veluwe ziet dat na een waarschuwing de scholieren eventjes uit elkaar wijken, maar dat ze net zo snel weer bij elkaar komen te staan. Op de school in Harderwijk is de catering buiten, hebben ze extra surveillanten ingezet en in de gangen moet iedereen een mondkapje op. “We hebben twee grote parasols gekocht, zodat de leerlingen ook bij minder weer naar buiten kunnen”, vertelt Bakker, die ziet dat het ingewikkeld blijft voor de jeugd: “Ze zijn zo blij dat ze elkaar zien. Ze willen met elkaar praten en dingen laten zien op hun mobiel. Constant afstand is bijna niet te doen.”

Psycholoog Ivo Spanjersberg ziet ook dat de coronaregels lastig zijn voor pubers. “Ze kunnen de consequenties niet overzien”, legt hij uit. “Het puberbrein is nog in ontwikkeling. Met name de prefrontale cortex. Pubers zijn niet bezig met de lange termijn.”

Van Bruggen herkent dit maar al te goed op de school in Nijmegen: “Als we waarschuwen van: jongens werk nou mee, anders krijgen we een uitbraak en dan moeten we sluiten, dan begrijpen ze het vaak wel en houden ze zich even aan de anderhalve meter.”

Geen gevaar

Een gouden formule is er niet voor de scholen. Spanjersberg: “Ze kunnen het wel, maar dan moet er constant iemand waarschuwen.” Hij legt uit dat dit weer komt door een ander gedeelte van het brein, de amygdala. “Die is op gevaar gespitst, daar zit ons angstmechanisme.”

Volgens Spanjersberg zien pubers het gevaar van de regels overtreden minder dan volwassenen. Bovendien speelt er nog iets volgens de psycholoog: “Belangrijk op die leeftijd is beloning. Ze ontwikkelen hun identiteit en onderzoeken wat hun plek is in de groep. Dat doe je met elkaar en dan is anderhalve meter erg abstract.”

Schoolleiders lijken zich erbij neer te leggen dat de anderhalve meter in de pauzes niet gehandhaafd wordt. Overal in de provincie zien we maatregelen op scholen om pubers uit elkaar te houden. En nergens lijkt dat volledig te lukken. De vraag dringt zich op hoe erg dat is. RIVM-cijfers laten wel een stijging van coronabesmettingen zien onder scholieren, maar die is niet hoger dan onder de meeste andere leeftijdsgroepen.

Regels

“Sinds de opening van de scholen is het aantal testen toegenomen”, legt een woordvoerder uit. “Dan zijn er ook automatisch meer positieve uitslagen.”

Op de vraag of deze situatie een piek van besmettingen in de hand zal werken is het antwoord duidelijk: “Het moet voldoende zijn om je aan de basisregels te houden. Mensen die in quarantaine moeten, die moeten dat echt doen. En toch afstand houden. Ook al is het soms moeilijk.”

