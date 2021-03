Roel Venderbosch tekent zijn eigen muzikale jeugd: 'Door de bandjes heb ik de wereld ontdekt'

Een wereldberoemde muzikant is hij nooit geworden, maar Roel Venderbosch werkt als illustrator en animator nauw samen met Daniël Lohues en de mannen van Racoon.

"Ik werk graag samen met Lohues", zei Venderbosch woensdag op Radio Gelderland tegen Eric van den Berg toen die hem belde over diens stripboek. "Het is een beetje pingpongen dat we doen. Ideetjes over en weer. Hij is heel fijn om samen mee te werken."

Maar dat stripboek? Dat idee had de in Nijmegen woonachtige geboren Aaltenaar al een paar jaar. Venderbosch wilde aanvankelijk een hele trits strips maken over zijn avonturen in bands, maar zijn uitgever was minder enthousiast. "Dat wordt wel druk, zei die, houd het wat kleiner. Ik broed nu wel op deel twee."

Venderbosch aan het werk. Foto: archief Omroep Gelderland

Nederlandstalig zingen was niet cool

Muziek loopt als een rode draad door zijn leven. Het was de tijd van Toontje Lager, Doe Maar en Het Goede Doel. En spijt heeft Venderbosch nooit gehad van zijn pogingen om de muziek in te gaan.

"Wij wilden ook een Nederlandstalige naam hebben, maar Nederlandstalig zingen was niet cool. Door al die bandjes ben ik geworden wat ik ben. Dat geldt volgens mij voor heel veel mensen van mijn generatie. Muziek is onlosmakelijk verbonden met wie je wilt worden. Ik heb door die bandjes de wereld een beetje ontdekt. Vrienden gemaakt. De liefde ontdekt."

Kijk hier een reportage met Roel Venderbosch in Uit met Esther terug.

Hoe heette zijn eigen eerste bandje eigenlijk? "Lekkage. De meeste mensen moesten er wel om lachen. Dat was best een goede naam toen. Je kunt uren bomen in de kroeg over een goede naam, maar die zijn allemaal al ingepikt: U2, The Rolling Stones. Daar heb je meteen een beeld bij."

Zie ook: Striptekenaar Roel Venderbosch verstript zijn eigen leven