NEC licht optie in contract trainer Meijer, ook Barreto blijft langer in Nijmegen

NEC heeft de optie in het aflopende contract van hoofdtrainer Rogier Meijer gelicht. De 39-jarige coach blijft daardoor langer aan boord in Nijmegen. Assistent Stefan Maletic, keeperstrainer Marco van Duin en teammanager Muslu Nalbantoglu zijn eveneens verzekerd van een langer veblijf: de opties in hun contracten zijn ook gelicht.

Meijer werd in juni vorig jaar aangesteld als hoofdcoach in Nijmegen, nadat hij het seizoen daaraan voorafgaand een driemanschap vormde met Adrie Bogers en François Gesthuizen. In het contract werd destijds een optie opgenomen voor een tweede jaar. NEC spreekt nu het vertrouwen uit in de Doetinchemmer door die optie te lichten. Enkele weken geleden zinspeelde de trainer al op contractverlenging.

Barreto, Odenthal en Van Eijden

Ook de optie in de contracten van routinier Edgar Barreto (36) en de jonge verdediger Cas Odenthal (20) is gelicht. Omroep Gelderland meldde eerder dat Rens van Eijden (33) aan zou blijven in De Goffert en dat nieuws bevestigt NEC nu.

De resterende aflopende contracten in de spelersgroep zijn formeel opgezegd, zoals de club verplicht is te doen vóór 1 april. Na die datum kan NEC alsnog met spelers om tafel om te praten over contractverlenging. Het gaat onder anderen om doelmannen Mattijs Branderhorst en Norbert Alblas en middenvelder Javier Vet.

"We gaan de komende periode met iedereen het gesprek aan of er nog een toekomst is bij NEC, dus de opzeggingen willen nog allerminst zeggen dat we niet met een speler doorgaan", benadrukt technisch directeur Ted van Leeuwen.