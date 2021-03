Warmste 31 maart ooit in Gelderland, maar er is hagel en natte sneeuw in aantocht

"We hebben te maken met een aantal prachtige dagen, met veel zon", sprak Raymond Klaassen van Weerplaza woensdag op Radio Gelderland. In Deelen werd het zelfs 24,2 graden. De weerman zegt dat er een record is gevestigd voor 31 maart: niet eerder sinds het weer wordt gemeten, tikte de thermometer zo'n hoge temperatuur aan in onze provincie.

Bekijk hier hoe mensen genoten van het lekkere weer in Nijmegen. De tekst gaat eronder verder.

Elders in het land werd het nog warmer, zegt Weerplaza. In het noorden van Limburg steeg het kwik naar 26,1 graden: de warmste maart-dag ooit in Nederland. "Dat is echt een maandrecord", zegt Klaassen. "En het geeft nog maar eens aan hoe bijzonder het is dat we te maken hebben met temperaturen die zo hoog zijn, aan het eind van deze maand."

Verandering in aantocht

Gelderland staat echter op het punt om de warme sferen te verlaten. Het weerbeeld gaat veranderen. "Vanavond kunnen we er nog van genieten, vannacht daalt het kwik naar ongeveer 5 à 6 graden. Morgen draait de wind naar het noorden tot noordoosten en dan wordt er koudere lucht aangevoerd: het wordt dan 15 à 16 graden", aldus de meteoroloog.

In de dagen die volgen na donderdag zakt de temperatuur flink, voorspelt Klaassen. Vrijdag komt er nog meer koude lucht bij in de provincie en schommelt de temperatuur rond de 10 graden. Zaterdag en zondag laat de zon zich meer zien en blijft de temperatuur ongeveer gelijk.

Winterse buien met neerslag

Vanaf tweede paasdag slaat het om. "De wind gaat uit het noordwesten waaien en dan komen er vanaf de Noordzee allemaal buien richting Nederland. Dat betekent dat we een wisselvallig weerbeeld gaan krijgen met een zeer koude bovenlucht. Dat betekent dat die winterse buien ook met wat neerslag gepaard kunnen gaan. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar hagel en natte sneeuw is allemaal wel mogelijk", aldus Klaassen. "Maartse buien in april, met temperaturen van rond de 7 graden."