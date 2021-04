Had de dood van Naomi voorkomen kunnen worden? 'Niemand zag dit aankomen'

Dinsdag staat de 46-jarige man voor de rechter die ervan wordt verdacht dat hij haar heeft gedood. De twee zouden een geheime relatie hebben gehad, die dreigde uit te komen nadat ze zwanger was geworden.

Uit gesprekken met vrienden van Naomi en hulporganisaties komt naar voren: ze was een vrouw die dingen op ‘haar manier’ deed. En juist dat maakt het voor hulporganisaties lastig. Want die komen pas in actie na een concrete melding.

'Ze zou zich niet gek laten maken'

Een van die vrienden was Robert. Hij hield vijftien jaar lang contact met Naomi en was een soort oom voor haar kinderen. Hij behoorde tot haar inner circle. Het begon allemaal in Eindhoven. Daar werkte ze twee jaar in een winkel die hij runde, waar verzorgingsproducten werden verkocht.

"Ze was een hele sterke vrouw, hardwerkend. Altijd bezig om haar kinderen goed te kunnen verzorgen", zegt Robert. Kort voor haar dood sprak hij haar nog. Ze legde uit dat het even niet mee zat. Robert: "Wat er aan de hand was, daar had ik geen goed beeld van. Maar ze zei: 'Ik laat me niet gek maken.' Ze had al zoveel mee gemaakt, dat ze dit ook wel zou overwinnen."

Kijk naar een portret van Naomi. De tekst gaat daaronder verder.

Naomi heeft in de zomer van 2020 een conflict met de man van wie ze zwanger geworden is. Hij komt bij haar langs en maakt ophef bij haar straat, in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Vanaf 21 augustus laat ze de politie weten dat ze zich bedreigd voelt door hem. Op 23 augustus plaatst ze op Facebook het bericht: "Pfff wat een gedoe... Wat men over mij denkt en zegt is kwats. Trek ik me niets van aan."

Op 24 augustus appt ze - kort voor haar dood - naar de buurtagent met een verzoek tot contact. Maar die is dan vrij. Uit gegevens van het Openbaar Ministerie blijkt dat haar belager kort daarop haar woning binnenstormt en haar beschiet, met de dood tot gevolg. Dinsdag wordt deze moordzaak inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Arnhem.

'Onderwerp moet uit taboesfeer'

In de omgeving van de Gelderse hoofdstad zijn twee adressen die zich richten op slachtoffers van huiselijk geweld: Veilig Thuis, en Moviera. Maar de politie zet haar casus niet door naar deze organisaties, zo komt naar voren bij navraag.

Maakte de politie daarin een verkeerde inschatting? Nee, de beslissing om die stap te maken ligt natuurlijk ook bij de betrokkenen zelf, zo leggen deskundigen uit. En slachtoffers van huiselijk geweld maken de stap naar hulporganisaties niet heel makkelijk, zegt Ellen Vermeulen, ervaringsdeskundige bij Moviera: "Er moeten vaak meer incidenten plaatsvinden voordat iemand zelf aan de bel bij ons durft te trekken."

Vermeulen denkt dan ook niet dat het dramatische incident van Naomi onder deze omstandigheden voorkomen had kunnen worden: "Dit is waarschijnlijk heel snel geëscaleerd doordat de situatie veranderde in verband met haar zwangerschap."

Indrukwekkende stille tocht voor overleden Naomi. Foto: Roland Heitink Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

Maar er mag natuurlijk wel iets veranderen in de benadering van huiselijk geweld, zegt ze. "Voor mensen die hulp vragen is belangrijk dat geweld achter de voordeur bespreekbaar is in de maatschappij."

Veilig Thuis reageert via woordvoerder Simone Gieling: "Het is heel tragisch dat dit is gebeurd. Dit geeft ook aan hoe belangrijk het voor professionals en omgeving is om signalen van dreigend geweld te bespreken."

Een allemans vriend met muzikale ambities

Aanvankelijk wilde Naomi het maken in de muziek. Ze rapt en zingt. Op YouTube is nog een liedje van haar terug te vinden onder de artiestennaam Miss Black Dollar. Ze komt ook veel langs in een Eindhovense studio.

Een van de andere aanwezigen is de muzikant Tjerk Schoonheim, van wie ze ook concerten heeft bezocht. Hij vertelt: “Ze was super populair, echt heel spontaan, kon met iedereen omgaan.” Tjerk en Naomi nemen ook samen een liedje op. Een ruwe opname daarvan staat nog altijd op zijn telefoon.

Weinig tijd meer voor muziek

Na verloop van tijd verwatert het contact, totdat Tjerk haar in 2015 weer ontmoet. In de tussentijd is er veel veranderd. Naomi is moeder geworden van twee kinderen. En ze heeft de zorg voor die kinderen alleen, want contact met de vaders is er niet meer. Tijd voor muziek is er nauwelijks nog.

Tjerk: "Ze was trots, deed het liefst alles zelf. Eigenlijk te trots om hulp te vragen. Om rond te komen, ging ze spullen verkopen op een rommelmarkt. En ja, dat raakte me wel." Haar situatie laat hem nadien niet los. Tjerk Schoonheim neemt in die periode een liedje opneemt dat gaat over haar moeilijke bestaan.

Dat het helemaal niet goed zit tussen Naomi en de huidige verdachte blijkt, zoals al genoemd, zodra Naomi op Facebook berichten plaatst waarin ze bekend maakt dat ze wordt lastiggevallen. “Die berichten waren meer dan zomaar een update. Die waren was een schreeuw om hulp. En dit was zoals zij het naar buiten bracht,” zo stelt Robert.

'In de verste verte niet zien aankomen'

Robert - de man die als een oom voor Naomi is - is in de tussenliggende jaren naar Groot-Brittannië verhuisd. Gedurende de zomer van 2020 heeft hij wel plannen om weer eens naar haar toe te gaan. Maar het uitreizen wordt hem door instanties ten strengste afgeraden vanwege de coronapandemie.

Hij zegt: “Maar begrijp me goed: dat wat er gebeurd is, is voor haar hele omgeving niet alleen een verschrikkelijk drama, maar ook iets wat niemand tot in de verste verte had zien aankomen. Zoals ik zei: ze kwam er altijd wel weer uit. Zag het leven toch altijd positief in. Dat iemand een beslissing maakt om dit zo te eindigen? Daar zijn geen woorden voor.”

