Nijmegenaar lost zijn hoofdpijn op door prijswinnende software te bedenken

Bart was grofweg een half uur per offerte kwijt en eigenlijk de enige die het kon doen. Hoofdpijn kreeg hij ervan, omdat praktisch alle kennis alleen in zijn hoofd zat. Hij zocht er knappe koppen bij, met verstand van software, en heeft die meer dan één miljard keuzes laten automatiseren. Die software heeft nu de B2B Shopping Award 2021 gewonnen. Dat is een prestigieuze vakprijs voor e-commerce - online shoppen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding:

Meer dan 1 miljard keuzemogelijkheden Foto: EKI

Hoofd legen in software

De variëteiten van producten in Barts bedrijf bleven maar toenemen. Van afdichtingsbandjes in kozijnen voor bouwbedrijven en rubberblokjes voor windmolens tot afdichtingsschuim van medische mondkapjes. Door Barts hoofd te legen en dat, met behulp van deskundigen, in elkaar te knutselen tot een softwaresysteem, is iets ontstaan dat er volgens de makers nog niet was.

EKI, het Nijmeegse bedrijf in rubber en foam, is niet het enige bedrijf met dergelijke complexe ordermogelijkheden. Tal van andere bedrijven met soortgelijke problemen zouden baat kunnen hebben bij de nieuw ontwikkelde software.

EKI wil buiten rubber- en foamproducten nu ook het prijswinnende softwaresysteem gaan vermarkten. Volgens het bedrijf zijn er heel veel bedrijven waar, net als bij hen, de kennis slechts bij één of een paar personen zit. Door die kennis te verwerken in software, wordt het werk makkelijker en toegankelijker. En Bart is blij natuurlijk. Met de prijs, en dat hij van zijn hoofdpijn af is.

Voor het nieuwe seizoen van Fa. Milie BV zijn wij op zoek naar Gelderse familiebedrijven. Dit jaar bieden we specifiek een podium aan bedrijven die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben meegemaakt of waar binnenkort iets staat te gebeuren. Wil jij jouw verhaal delen? Meld je dan nu aan voor Fa. Milie BV zet jouw familiebedrijf in de spotlights!