Hier word je geprikt onder het genot van live-muziek

In het Musiater worden deze week mensen die een oproep hebben gekregen van hun huisarts gevaccineerd. De vaccinatie zou eerder plaatsvinden, maar vanwege nadere onderzoeken naar het AstraZenica-vaccin is het prikken verplaatst naar deze week. Tijdens de verplichte vijftien minuten wachttijd zorgen muzikanten en muziekdocenten van Kunstwerk! voor een muzikaal intermezzo in de theaterzaal.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Alle huisartspraktijken van Zevenaar werken mee aan het vaccineren. Daarnaast worden diverse vrijwilligers ingezet.

Anders dan anders

Er wordt aan alle veiligheidseisen voldaan en zowel de foyer, muziekschool als theaterzaal worden gebruikt tijdens het prikken. Directeur Bert Frölich van Kunstwerk! is blij dat er weer wat gebeurt in de theaterzaal, ook al is dit wel wat anders dan anders: “Wij zijn blij dat we het Musiater voor de gemeenschap ter beschikking kunnen stellen en zijn actief betrokken bij de organisatie. Eindelijk weer een fysiek evenement, uiteraard doen we er alles aan om het vaccineren zo aangenaam mogelijk te maken met de faciliteiten die we hebben.”

Het prikken in het Musiater gebeurt nog tot en met zaterdag.