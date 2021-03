'Dit is een beetje vrijheid dat we nog hebben', politie weg uit Park Sonsbeek

Dat verbod werd toen de avond vorderde niet strikt gehandhaafd, was de indruk van verslaggever Maurits Straatman die al uren in het park was. "Er zijn nog genoeg groepjes hier."

Hij sprak jongeren in het park. "Ik snap wel dat ze handhaven", zei een van hen. Maar een ander verdedigde zich: "Ze nemen al veel vrijheid van ons in, dit is een beetje vrijheid dat we nog hebben. Ik geloof ook niet dat corona buiten besmettelijk is."

Het was net als dinsdag een dag later erg druk in het stadspark nabij het Centraal Station; het alcoholverbod werd de eerste uren niet gehandhaafd.

'Het werkt nu niet'

"Het verbod werkt nu niet", constateerde verslaggever Maurits Straatman 's middags al vanuit het park. "Er worden blikjes bier en flessen wijn genuttigd. Jongeren klonteren hier samen, dus ook de anderhalvemetermaatregel wordt niet gehandhaafd."

Jongeren die hij sprak, erkenden dat. "Die anderhalve meter is niet te houden", zei een van hen.

Vanaf ongeveer 18.30 uur traden politieagenten en boa's wel handhavend op. "Bezoekers worden gesommeerd hun drank weg te bergen in tassen en niet meer te gebruiken. Wie daar niet naar luisterde, werd gevraagd het park te verlaten", aldus verslaggever Straatman. "Enkele mensen hebben het park daarop al verlaten."

Het alcoholverbod in het stadspark geldt voor onbepaalde tijd en alleen daar. In andere Arnhemse parken, zoals Angerenstein en Presikhaaf, geldt het verbod niet.

