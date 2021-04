Naomi doet vlak voor dood noodkreet, maar agent ziet bericht te laat

De politie in Arnhem en de vorig jaar doodgeschoten Naomi van den Berg spraken elkaar regelmatig. Maar pas enkele dagen voor haar dood werd duidelijk dat Naomi belaagd en geïntimideerd werd door een man met wie zij een affaire had, en van wie ze zwanger was geworden. Waar de politie toen aangaf dat Naomi bij nieuwe dreiging 112 moest bellen, koos zij enkele momenten voor haar dood ervoor een appje te sturen naar de wijkagent, maar die was vrij en zag het bericht te laat.

Rechtszaak

Aanstaande dinsdag is in Arnhem de rechtszaak tegen de moordverdachte, de 46-jarige Gerrit H. uit Rheden. Hij wordt ervan verdacht de 35-jarige Naomi op 24 augustus vorig jaar met enkele schoten te hebben gedood, zo zegt het Openbaar Ministerie (OM).

De twee kregen gedurende de zomer van 2020 flinke ruzie. Aangejaagd door het feit dat Gerrit een getrouwd man was en een voor de buitenwereld verborgen relatie met Naomi had. Een conflict dat escaleerde nadat ze zwanger van hem was geraakt.

'Slachtoffer deelde niet alles met ons'

Er zijn heel wat Arnhemse agenten die de het proces aan de rechtbank dinsdag met aandacht zullen volgen. Want Naomi was niet alleen bekend bij de politie, er waren ook politiemedewerkers die écht om haar gaven. Ze was een jonge, joviale, alleenstaande moeder van twee kinderen, woonachtig in een sociale huurflat in de wijk Presikhaaf.

Politiewoordvoerder Oost-Nederland Ronald van der Leeden: “Sommige collega’s spraken haar regelmatig. Gewoon in het dagelijkse contact op straat: hoe gaat het met je, hoe gaat het met je kinderen? In de maanden voor haar dood heeft ze nooit met ons gedeeld dat er relatieproblemen waren die duidden op stalking, intimidatie of belaging. Mogelijk heeft ze dit wel gedeeld met anderen, maar dat was ons in ieder geval niet bekend. Dat ze gevaar liep wisten we pas een paar dagen voor haar dood.”

Op 21 augustus krijgt de politie het eerste signaal dat er iets mis is in de Floriszstraat in Arnhem. Naomi belt met de telefooncentrale van de politie. Ze legt uit dat ze zich bedreigd voelt door een man die later geïdentificeerd zal worden als Gerrit H. De medewerker van de centrale antwoordt haar dat ze meteen 112 moet bellen bij nieuwe ontwikkelingen. En dat gebeurt ook. Ze telefoneert diezelfde dag opnieuw met de alarmcentrale. En meteen trekt daarop een eenheid van de politie er op uit om te zaak ter plaatse te bekijken. De politie treft haar belager niet aan, maar voert wel een indringend gesprek met Naomi.

'Toch sprake van verrassing'

De dagen daarna zijn er geen meldingen. Bij een rondgang door Presikhaaf door buurtagenten vindt er niets opmerkelijks plaats. Maar op 24 augustus meldt Gerrit H. zich 's avonds bij de woning van Naomi, blijkt uit gegevens van het OM. Zij laat hem niet binnen.

Omdat hij dat niet kan hebben forceert hij haar deur en komt hij toch binnen. Niet veel later schiet hij gericht op haar. De kogels belanden in haar borst en hoofd. Ze overlijdt enkele uren later in het ziekenhuis.

De politie stelt dat ondanks de waarschuwing van een aantal dagen eerder dat er toch sprake is van een verrassing. “Dat het op 24 augustus zo afschuwelijk mis is gegaan, was ook voor ons een schok. Zij deed haar waarschuwende melding op de dag van haar dood niet via het noodnummer 112, maar via een app aan de wijkagent. Deze was op dat moment niet in dienst en zag de app te laat”, aldus de woordvoerder.

Hij kan de precieze inhoud van het bericht niet delen omdat de app dinsdag onderdeel zal zijn van de rechtszaak.

De politie in de straat van Naomi na de schietpartij. Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

'Weloverwogen gehandeld'

Van der Leeden zegt dat de zaak de politie zeer aan het hart gaat: “De politie heeft in het verleden meerdere malen bewezen dat zij publiekelijk zelfkritiek durft te leveren. Waar nodig zullen we dat nu ook doen. We vinden dat er consciëntieus en weloverwogen is gehandeld, maar we hebben dit geweld niet kunnen voorzien, anders zouden we zonder meer eerder hebben opgetreden. We snappen dat men boos en verdrietig is over dit drama, ook wij als politie zijn geraakt. Maar dit raakt wel de kern van politiewerk: we moeten koersen op wat we weten, beseffende dat we niet alles weten en niet alles kunnen voorkomen."

Op de vraag of er overleg is geweest met hulporganisaties als Veilig Thuis en Moviera om het slachtoffer eventueel ergens anders onder te brengen, zegt hij: “Wij hadden voor deze periode regelmatig contact met het slachtoffer. Op grond van wat wij toen wisten, zagen wij geen noodzaak om contact op te nemen met de hulpverlening.”

