Geestelijk vader Zwarte Cross deed nooit iets op automatische piloot

Vader Henk Lovink weet nog als de dag van gisteren dat zijn zoon op een klein terrein in Hummelo begon aan wat nu de Zwarte Cross is. "Dat was in 1992", haalt Lovink senior op. "Samen met Gijs Jolink. Ze begonnen eigenlijk als Jovink-duo. Toen al vond Hendrik Jan het geweldig om muziek te maken. Maar hij zag destijds natuurlijk nooit aankomen dat het zo groot zou worden."

Want groot, dat werd het. De Zwarte Cross werd steeds een beetje groter. Van duizend in het eerste jaar in Hummelo, naar drieduizend het jaar erop in Veldhoek. In 1999 waren de bezoekersaantallen al opgelopen naar vijfduizend man, toen de Zwarte Cross in Halle was. "Elke keer maar weer kwam er een man of duizend bij", zegt Henk Lovink.

Mega-evenement

Van een paar duizend bezoekers per editie groeide het festival naar een mega-evenement, waar tienduizenden liefhebbers op afkomen. Een evenement dat - in ieder geval qua bekendheid - de regio ver ontsteeg. Een evenement ook, dat grote sponsoren aantrok en tal van banen creëerde. Dat er vorig jaar geen Zwarte Cross kon zijn, viel velen zwaar. De hoop is dat het dit jaar wél doorgaat: de editie van 2021 staat gepland voor eind september.

Medeoprichter Hendrik Jan Lovink van De Feestfabriek. Foto: Omroep Gelderland

Het wordt voor medeoprichter Lovink de laatste editie. Eén met een lach en een traan. Voor Hendrik-Jan Bökkers staat als een paal boven water dat de Zwarte Cross onlosmakelijk verbonden blijft met Lovink. "Hij is medeoprichter, dit is toch zijn kindje", zegt de voorman van rockband Bökkers.

"Omdat motorcrossen altijd al zijn ding was, is hij ermee begonnen. Niet met de gedachte om er een groot succes van te maken, nee: hij vond het gewoon mooi. Die spirit waart nog altijd rond in de Zwarte Cross. Hij heeft er echt zijn stempel op gedrukt. Cohen doet dingen die hij mooi vindt, en het interesseert hem geen zak of het populair is of niet."

Cohen

Bökkers spreekt steevast van 'Cohen' als hij het over zijn collega en vriend heeft. Die bijnaam kreeg Lovink ooit en is nooit meer weggegaan. Bökkers en Lovink leerden elkaar via de muziek van dichtbij kennen. Samen maakten ze jarenlang deel uit van de band Jovink en de Voederbietels: Bökkers als gitarist en Lovink met gitaar en stem.

Op 14 juli 2017 traden Jovink en de Voederbietels tijdens de Zwarte Cross voor de allerlaatste keer op. Hendrik Jan Lovink blikte in De allerlaatste Jovink terug op die bijzondere dag:

Niet op de automatische piloot

Verbaasd is Bökkers niet, dat Cohen na dertig jaar afstand neemt van De Feestfabriek - en daarmee van de Zwarte Cross. "Cohen is iemand die niet bang is rigoureuze beslissingen te nemen. Hij was het die het op een zeker moment wel best vond met Jovink. We hadden prima nog een tijd door gekund, maar Cohen zei dat hij de spirit een beetje kwijt was. De lol was er een beetje vanaf. Hij wilde het niet op de automatische piloot doen, maar alleen met ziel en zaligheid. Hij houdt ervan creatief bezig te zijn en kreeg niet meer zo'n kick van Jovink. Zo staat hij in de dingen die hij doet. Hij gaat er vol gas voor, of hij doet het niet."

In een aflevering van het programma Clubgenoten sprak Carrie ten Napel in 2013 uitgebreid met Hendrik Jan Lovink over zijn liefde voor de motorcross:

Vol gas is ook hoe de Zwarte Cross zich ontwikkelde, weet vader Lovink nog. "De jongens zijn uiteindelijk, ik meen in 2006, vertrokken naar Lichtenvoorde. Dat moest ook, want op 't laatst kwamen er in Halle al tegen de 40.000 man. Maar Hendrik Jan deed het altijd met plezier, hoor. Het groeide maar door en ze hadden ook steeds de wind in de zeilen, ieder jaar was het een succes. Het was echt een jongensdroom die uitkwam: van iets kleins iets groots maken."

Nooit mainstream

Voor buitenstaanders nam Lovink soms beslissingen die een niet-commerciële inslag wekten. Hij kon zomaar een populaire band overslaan, simpelweg omdat het niet in het concept van de Zwarte Cross paste. Hij zorgde ervoor dat het niet mainstream werd, zegt Hendrik-Jan Bökkers. En de gitarist gelooft dat dat ook zo zal blijven. "Er zit inmiddels veel knowhow op kantoor daar, Cohen zei zelf al dat de Zwarte Cross in goede handen is. Dat Engelse bedrijf gaat niet aan het concept sleutelen."

Als De Feestfabriek en de Zwarte Cross straks tot het verleden behoren voor Lovink, blijft er veel tijd over. Vader Lovink vindt het een prima beslissing. "Hij heeft het dertig jaar gedaan, nu kan hij meer aandacht aan zijn gezinnetje besteden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En ze zijn er al een poos mee bezig, hè? Je groeit er op den duur ook wel naartoe. Het zal niet meevallen om afscheid te nemen, maar het zijn allemaal grote mennekes. Hij krijgt nu de tijd voor andere dingen en hij weet goed wat hij doet."

Eruit met een knal

Hendrik-Jan Bökkers vindt dat Lovinks laatste Zwarte Cross niet ongemerkt voorbij kan gaan. "Ik zal hem eens even bellen, we moeten wel iets gaan verzinnen voor op dat podium. We laten Cohen natuurlijk niet zomaar gaan", lacht hij. Jolink stemt daarmee in.