De Graafschap zegt drietal contracten op van basisspelers: 'Graag door met Van Mieghem en Tutuarima'

In eerste instantie gaat het om een formele kwestie die gelden volgens de richtlijnen van de cao. Voetbalclubs moeten aflopende contracten voor 1 april officieel opzeggen. Als ze dat niet doen, worden de verbintenissen automatisch met een jaar verlengd. De Graafschap laat weten in gesprek te zijn met het drietal.

Twijfel Tutuarima

De bedoeling is om het contract met de ervaren Van Mieghem te verlengen. De Amsterdammer staat daar ook open voor, maar heeft nog niet gereageerd op een eerste voorstel van de clubleiding. Ook met Tutuarima wil De Graafschap graag door, maar de linksback twijfelt over zijn toekomst. De Velpenaar vocht zich dit seizoen terug van een plek bij de reserves naar een basisplaats. "We zijn in gesprek en hebben beide spelers een aanbieding gedaan", zegt technisch manager Peter Hofstede.

Wachtkamer

Over Mo Hamdaoui heerst nog twijfel bij De Graafschap. "Die zetten we even in de wachtkamer. De komende weken willen we dat concreet bekijken. Het hangt er ook vanaf of we volgend seizoen in de ere- of eerste divisie spelen."

Vorige week maakte de club al bekend dat het contract van Jesse Schuurman en Jonathan Vergara Berrio zijn verlengd. Middenvelder Schuurman komt uit Bemmel, Vergara Berrio is een aanvaller uit Doetinchem.

Edwin Linssen

Verder is donderdag ook het contract van keeperstrainer Robert Jan Zoetmulder met een jaar verlengd. Hoofdcoach Mike Snoei tekende vorige maand al voor een jaar bij. Met zijn assistent Edwin Linssen, die afgelopen zomer overkwam van Vitesse, is de clubleiding in gesprek. "Dat heeft op dit moment geen haast", aldus Hofstede. De andere assistent Richard Roelofsen heeft nog een doorlopend contract in Doetinchem.

De Graafschap praat binnenkort ook met Toine van Huizen, Jasper van Heertum en Roland Baas. De club hoeft de verdedigers pas voor 1 juni duidelijkheid te geven, omdat zij aan hun eerste seizoen bezig zijn.

Wat er met de gehuurde spelers gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het gaat om Melvin Platje, Clint Leemans en keeper Rody de Boer. "Op dit moment is dat vrij simpel, ze gaan in eerste instantie terug naar hun club", zegt Hofstede. "Platje is van Bali, Leemans van PEC Zwolle en Rody de Boer van AZ."

Vergooid

De Graafschap strijdt met NAC, Almere City en koploper Cambuur om twee plaatsen die rechtstreekse toegang geven tot de eredivisie. Zondag verloor De Graafschap uit bij NAC. "We hebben het in de tweede helft zelf een beetje vergooid", vindt Hofstede. "In de eerste helft hadden we het aardig onder controle. Zonde, want we hadden een enorme slag kunnen slaan."

"Misschien kunnen we vrijdag alsnog een verschilletje maken", vervolgt Hofstede die erkent dat er nog wel even extra gesproken is na de nederlaag in Breda. "We hadden een hele mooie serie, maar dan komt er bij een club als De Graafschap altijd wel wat meer commotie los. Vrijdag moeten we ons koppie er weer goed bij hebben."