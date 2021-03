Heeft Anne de beste ijssalon van Nederland?

Het zijn spannende dagen voor het IJscafé in Nunspeet. Donderdag krijgen ze te horen of ze IJssallon van het jaar 2021 worden. De zaak in het centrum van het Veluwse dorp is één van de vijf genomineerden. Ze wonnen vorig jaar al de prijs voor het beste ijs van Nederland en nu maakt het IJscafé dus weer kans op een prijs.

“Het komt wel heel dichtbij nu”, glundert ijsmaker Anne de Glint vanachter zijn toonbank. “Nog één dagje en we weten het.” Begin met Anne over ijs te praten en er komt een glimlach van oor tot oor. “Wat is de passie van het ijs maken? Het is een heel mooi product. Niet iedereen kan het natuurlijk. Je werkt met verse producten en je kan jezelf er helemaal eigen in maken. Echt, geen ijssalon is hetzelfde.”

Verslaggever Jos Verkuilen sprak met Anne:

Het ijs maken is iets wat op het pad van Anne kwam. “Nee, toen ik een kind was dacht ik hier nog niet aan”, lacht hij. “Ik heb geen Italiaanse achtergrond. Ik werkte hiervoor al in ijssalons. En zodoende kwam ik in aanraking met het vak. Zo ben ik in mijn eigen zaak gegroeid.”

Het is echt ons eigen MonChou-ijs

Wat maakt hem dan de beste ijssalon van Nederland? “Ik denk de combinatie van alles: de beleving, de smaak van ons ijs, mijn personeel en de hygiëne. Ja, alles telt mee.”

Anne is dan ook trots op zijn ijs. “Mijn pistache-ijs is bijzonder. Dat is een van de beste die er is, vind ik zelf. Maar een echte uitblinker bij ons is MonChou-ijs. In de verste verte is er geen een die er op lijkt zoals die bij ons smaakt. Het is echt ons eigen MonChou-ijs.”

