Arnhemse moordverdachte ontkent: 'Het wapen ging per ongeluk af'

Tegen een 38-jarige Arnhemmer is deze woensdag 18 jaar celstraf geëist voor moord. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man 7 juli vorig jaar zijn partner met voorbedachten rade doodgeschoten in hun bed. De verdachte ontkent. "Ik heb haar niet expres, maar per ongeluk doodgeschoten mevrouw de rechter."

De Arnhemmer zegt dat hij die bewuste ochtend gedoucht had en bij het verlaten van de douche het vuurwapen met zijn rechterhand van een kastje pakte. Met die hand deed hij ook de deur naar de slaapkamer open en toen ging het wapen plotseling af. Zijn partner, die op bed lag, werd getroffen. De man zou haar geprobeerd hebben te reanimeren voordat hij naar buiten rende.

'Doe niet zo gek!'

Het stel had volgens familie en vrienden een onstuimige relatie. Ze zouden vaak ruzie hebben gehad en de man zou twee weken voordat hij de vrouw neerschoot bij haar weg hebben willen gaan. Hij had al zijn kleding in zijn auto gelegd, maar ging toch weer naar huis.

De moeder van het slachtoffer, die toen tijdelijk bij hen in huis woonde, heeft tegen de politie verklaard dat ze haar dochter vlak voordat het wapen afging hoorde roepen: "Doe niet zo gek!" Volgens de verdachte waren ze wat aan het dollen met elkaar. Zijn vrouw zou hem hebben gevraagd of hij het wapen wel durfde vast te pakken.

Vuurwapen

De Arnhemmer zegt dat hij het vuurwapen in huis had omdat hij het bewaarde voor een vriend. Die zou bang zijn geweest voor een politie-inval en wilde het wapen even bij de verdachte parkeren.

Volgens de politie kan het vuurwapen onmogelijk uit zichzelf zijn afgegaan. Er is, zo zegt de politie, kracht voor nodig om de trekker over te halen. Het wapen is woensdag op verzoek van de rechtbank aan de rechters en officier van justitie getoond. Alle procespartijen mochten het wapen even vasthouden en zelf ervaren welke kracht nodig is om de trekker over te halen.

Waarom moest mijn dochter dood?

De zus van het slachtoffer heeft namens haar moeder een slachtofferverklaring voorgelezen. Ze weet zeker dat de verdachte haar dochter heeft vermoord. "Alles was gepland door jou. Je bedreigde haar al dagen met de dood. Waarom moest mijn dochter dood? Ze was hoogopgeleid en intelligent en het zonnetje in huis. Ik mis haar liefde en aandacht. We waren naast moeder en dochter ook beste vriendinnen. Wat heeft ze je aangedaan, ze deed alles voor je. Waarom heb je jezelf niet vermoord en niet mijn dochter."

De verdachte zei daarop: "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Ik hoop dat ze me kunnen vergeven. Ik snap hun woede en hoop dat tijd de wonden zal helen." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Zie ook: Vrouw na schietpartij in Arnhem alsnog overleden