Kerken volgeboekt voor Pasen: 'Vraag is duidelijk groter dan het aanbod'

Ook bij parochie Heilige Stefanus in de Maria Geboortekerk in Nijmegen zien ze dat veel parochianen behoefte hebben aan een viering waarbij ze fysiek samen mogen komen. "Het is een kleine zegen dat we dit jaar enigszins bij elkaar kunnen zijn", zegt kapelaan Juan van Eijk. "Vorig jaar konden we helemaal niets."

Streng toezicht op mondkapjes

Uiteraard zijn er wel allerlei maatregelen: er moet gereserveerd worden, mensen moeten afstand houden en er moet een mondkapje gedragen worden. Van Eijk: "Daar gaan we ook streng op toezien. We zijn ons er erg bewust van dat er een derde golf dreigt en willen geen risico's lopen. Dus we hebben mensen ook per mail laten weten dat ze echt een mondkapje moeten meenemen, want anders mogen we ze niet binnen laten."

De Sint Stefanusparochie met Kerst vorig jaar. Foto: Omroep Gelderland

En de parochie is niet de enige die met lange reservelijsten te maken heeft. Ook de zeven kerken die aangesloten zijn bij de Heilige Drie Eenheid in Nijmegen, de 16 kerken van de Heilige Paulus en Ludger parochie in de Achterhoek en de vier kerken van de parochie Sint Eusebius in Arnhem zien dat er veel behoefte is aan een fysieke viering.

"Ja, de vraag is duidelijk groter dan het aanbod", zegt Els Diesveld van het secretariaat. "Natuurlijk worden de diensten ook gestreamd, maar niet iedere oudere weet de weg te vinden digitaal. Maar we proberen ze met een paasgroet die we ze sturen wat extra aandacht te geven in deze moeilijke tijd. Het paasfeest is voor christenen toch de belangrijkste viering van het jaar."

Solidair

Er is ook veel begrip voor de maatregelen, zegt kapelaan Van Eijk van de Maria Geboortekerk in Nijmegen. "Mensen zijn heel solidair. Ze geven bij de inschrijving voor de verschillende diensten rond Pasen zelf aan dat ze niet bij iedere dienst aanwezig hoeven te zijn om anderen ook een kans te geven. En bij een klein kuchje komen ze niet."

Uit volle borst U zij de Glorie zingen mag dit jaar niet. In de Maria Geboortekerk in Nijmegen hebben ze een klein koor van vier zangers, maar meezingen mag niet. "We hebben daarom de viering zo ingericht dat mensen niet in de verleiding komen om mee te zingen."