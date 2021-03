Jan de Hoop trouwde meteen na de invoering van het homohuwelijk

Met een lach vertelt de presentator verder: "Dat hebben we toen gelijk gedaan omdat we zo de hypotheek van ons hoogste salaris konden aftrekken, zo romantisch was het."

Jan had die dag liever een koets gehad, duiven en een strijkorkest in een hoek. "Het werd een plastic bekertje in een kamertje omdat de mensen van de gemeente Rotterdam het zo sneu vonden dat we alleen de handtekening kwamen zetten", blikt hij terug.

Jan de Hoop en Coen Lievaart trouwden op het gemeentehuis . Foto: Jan de Hoop

Zijn man Coen Lievaart heeft niks met een traditionele ceremonie en draagt in tegenstelling tot Jan géén ring. "Dat is het geheim van ons huwelijk, dat we elkaar vrij laten in het wel of niet dragen van een ring", zegt hij.

Eerste homohuwelijk was in Nederland

Verschillende gemeenten is gevraagd op 1 april de regenboogvlag te laten wapperen, om zo stil te staan bij 20 jaar homohuwelijk. Deze woensdag was er al een actie bij het gemeentehuis in Wageningen. Belangenvereniging Shout had daar twee grote opblaaspoppen geplaatst; twee bruidjes en twee bruidegoms.

Opblaaspoppen in trouwkostuum voor het gemeentehuis in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

"Twee trouwpaartjes om te vieren dat het homohuwelijk 1 april 20 jaar bestaat", vertelt Rinske de Vries van Shout . In haar ogen is het belangrijk dat het huwelijk voor iedereen toegankelijk is. "Nederland was het eerste land ter wereld waar dat mogelijk werd." De Vries merkt dat jongeren zich niet altijd realiseren dat het pas 20 jaar kan: trouwen met een partner van hetzelfde geslacht.

Volgens Jan de Hoop is het ook belangrijk dat er aandacht voor is, het huwelijk in welke vorm dan ook, ook voor mensen die worstelen met hun geaardheid. "Maar in het homohuwelijk geloof ik niet, het is gewoon een huwelijk tussen mensen, uit liefde."

