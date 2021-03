Wijchen draait zelf op voor vervanging vloeren bibliotheek die niet aan nieuwe regelgeving voldoen

Wijchen draait zelf voor de kosten van het vervangen van de ‘onveilige’ vloeren in de bibliotheek in het Mozaïek in Wijchen. De vloeren voldeden bij de bouw van het gebouw aan de toen geldende regels, maar die zijn in navolging van het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017 veranderd. Daardoor is de aannemer niet aansprakelijk en de verzekering dekt het ook niet. Hoe hoog de kosten gaan uitvallen en wanneer de vloeren vervangen worden, is nog niet duidelijk.

Overschrijdingen regels

Eind januari maakte wethouder Nick Derks (VVD) kenbaar aan de raad dat de vloeren niet door een veiligheidscontrole waren gekomen. De verdiepingsvloeren die zijn toegepast in de bibliotheek van Wijchen in het Mozaïek zijn zogenaamde breedplaatvloeren, prefab gemaakte vloerdelen waar een deel van de wapening al in zit. Nadat de parkeergarage in Eindhoven instortte, is een beperking van deze verdiepingsvloeren aan het licht gekomen: in extreme gevallen kunnen de vloeren op de naadverbindingen scheuren. In 2019 heeft de overheid nieuwe rekenregels en eisen opgesteld. Daarom zijn in 2020 de gebouwen waarbij dit type vloerconstructie is toegepast opnieuw getoetst. Daarbij bleek de bibliotheek niet te voldoen aan de bijgestelde regels. De plekken waar de overschrijdingen plaatsvinden zijn van extra ondersteuning voorzien en er zijn afzettingen geplaats in de bibliotheek. “Als mensen bij een versoepeling van de coronamaatregelen de bibliotheek weer in zouden mogen, is dit gewoon mogelijk”, vertelt Derks. “Veiligheid staat daarbij voorop voor ons.”

Kosten voor de gemeente

Wanneer de vloeren vervangen kunnen worden en wat dat gaat kosten, is nog niet duidelijk. “Bouwbedrijven hebben het ontzettend druk op het moment. We wachten nog op de offertes.” Duidelijk is wel dat de gemeente zelf voor de kosten gaat opdraaien. “Er kan niemand aansprakelijk gesteld worden”, aldus de wethouder. “Er is navraag gedaan bij de verzekeraar, maar voor dergelijke situaties is de gemeente niet verzekerd. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden omdat de aannemer zijn opdracht heeft uitgevoerd conform de toen geldende wet- en regelgeving. Het is vervelend dat het zo uitpakt. Het streven is om dit spoedig en goed op te lossen.”

Andere gebouwen

Vanwege de aangescherpte regelgeving zijn nog twee andere gebouwen in Wijchen onderzocht. Bij de woningbouw met parkeergarage aan de Burgemeester van Thielhof in Wijchen heeft Talis onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn. De conclusie van het onderzoek is dat er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook de parkeergarage aan de Stationslaan in Wijchen is onderzocht. Ook hier zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7