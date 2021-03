Zelftesten nog lang niet in elke apotheek

Coronazelftesten zijn sinds woensdag verkrijgbaar in Nederlandse apotheken. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kocht in de ochtend de eerste symbolische test in een apotheek in Den Haag. In Gelderland zijn de testen echter nog lang niet overal verkrijgbaar, blijkt uit een rondgang.

"We verwachten de eerste vijftig tests hopelijk vandaag", zegt een medewerker van Apotheek Velperweg in Arnhem. "Er is nogal wat vraag naar, dus die zullen snel weg zijn. We verwachten de komende dagen nog een paar honderd tests."

Uitleg over gebruik

Bij elke test zit ook een uitleg van het RIVM over wat te doen bij een positief resultaat. Klanten krijgen van de apotheek ook uitleg over het gebruik van de zelftest. "Goede begeleiding is van belang voor de gebruikers. Apothekers kennen dit soort testen en hebben ervaring in het overbrengen van informatie en advies", stelt apothekersorganisatie KNMP.

Zie ook: Gelderlanders kopen massaal zelftesten in Duitsland: 'We pakken er ook een paar voor de buren'

Teleurstellen

Apotheek Culemborg heeft echter nog geen test kunnen verkopen. "De groothandel heeft aangegeven dat ze misschien half april leverbaar zijn. We hebben vanochtend zeker twintig belangstellenden moeten teleurstellen", zegt een woordvoerster.

KNMP laat weten dat woensdag geïntroduceerde test van het merk Roche los van de groothandel wordt geleverd. Het ministerie van Volksgezondheid kwam vorige week met een ontheffing voor die test.

In BENU Apotheek Varsseveld vangen mensen ook nog bot. "De vraag van klanten begint te komen, maar we hebben ze waarschijnlijk pas volgende week", zegt een medewerkster.