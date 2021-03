Ayasofya is verbaasd over versoepelde coronamaatregelen rond Ramadan

Ayasofya Moskee in Arnhem Foto: Mitchell de Vries

De discussie rond de avondklok en het thuis vieren en beleven van de Ramadan is uit zijn verband gehaald. Dat vindt Bahaeddin Budak, woordvoerder van de Islamitisch Unie Ayasofya Arnhem Camii - Moskee in Arnhem.

Burgemeester Marcouch heeft de moslimgemeenschap onlangs opgeroepen om thuis met het eigen gezin de Ramadan te beleven en vieren. Verder is de avondklok, mede op verzoek van verschillende burgemeesters, een uur opgeschoven om de maatregelen niet te laten botsen met de Ramadan.

“Ik snap het zelf echt niet waarom de Ramadan in samenspel met de avondklok zo ontzettend wordt uitgelicht”, aldus Bahaeddin Budak met lichte ergernis in zijn stem. Volgens hem zit de teleurstelling hem niet zozeer op de onmogelijkheden rondom het houden van de Ramadan, maar in de situatie rond Covid-19.

“Wij vinden het belangrijk dat wij als samenleving, ongeacht het geloof en de ramadan, de coronaproblematiek zien te tackelen”, legt Budak uit. Ook ziet hij de maatregelen niet als een inperking van het geloof. Dat het gevolg is dat er minder sociale contactmomenten zijn, waardoor de Iftar-maaltijd, die direct na zonsondergang plaatsvindt, niet in familiekring kasn worden genoten en mensen niet samen buiten kunnen zijn, neemt hij voor lief. "Dat is dan maar zo."

Ondanks dat de woordvoerder de link tussen de Ramadan en de avondklok kort door de bocht vindt, ziet hij het verlaten van de avondklok wel als mogelijkheid in. Zo kan er volgens hem alsnog met de toegepaste RIVM-richtlijnen samen in de moskee stil worden gestaan bij het geloof. “En dat is wat er nu echt belangrijk voor ons is”.

Moskee op slot

Ook op het idee van Muhsin Köktas, voorzitter van de stichting Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO), die tegenover RTL Nieuws liet weten dat er sprake van was dat verschillende moskeeën een overnachting wilde organiseren, is er voor Budak maar één antwoord. “Nee er blijft niemand bij ons slapen en als de deuren van de moskee op slot zitten dan komt er ook niemand meer in. De dienst wordt dus niet tijdens avondklok gehouden.”

“De avondklok draagt volgens deskundigen 'substantieel' 10 procent bij aan het voorkomen van besmettingen”, beschrijft Marcouch. “Op advies van de burgemeesters is deze aan de zomertijd aangepast”, reageert hij op de vraag naar hoe hij zelf naar het verlaten van de avondklok kijkt. De Arnhemse burgemeester geeft aan veel vertrouwen in de moskee organisaties van zijn stad te hebben. “Het afgelopen jaar hebben zij op een voortreffelijke manier zich ingezet en alles nageleefd. Ik ga ervan uit dat dit jaar niet anders is."