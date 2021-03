Pasgeboren lammetjes missen kraambezoek

"Het is heel leeg hier", vertelt beheerder Margré Baars, zij ziet met lede ogen aan hoe de deuren van de Doetinchemse kinderboerderij gesloten blijven. "Je mist de leuke vragen en opmerkingen van kinderen en het bijna struikelen over het speelgoed dat ze niet hebben opgeruimd." Niet alleen de vrijwilligers, ook de bewoners van Kokiezier hebben het zwaar nu zij geen bezoek meer krijgen. "Heel veel dieren waar kinderen bij in de hokken mochten, zoals de schapen en de geiten beginnen te mekkeren als wij langslopen", merkt de beheerder. "Die willen dan aandacht, dat missen ze echt."



De kinderboerderij heeft door de gedwongen sluiting bijna geen inkomsten meer, maar krijgt volgens Baars wel hulp: "We hebben vaste donateurs, mensen die in de kiosk iets to-go kopen geven meer fooi en bedrijven doneren voer voor de dieren." Baars is niet bang dat de kinderboerderij om gaat vallen tijdens de coronacrisis. "Wij komen met alle hulp het jaar wel door", denkt Baars. "Het is vervelend, maar we moeten hoe dan ook door."



Alle deuren open

Baars weet niet wanneer de kinderboerderij de deuren weer kan openen, maar hoopt dat de dieren snel weer visite mogen ontvangen. "We moeten afwachten hoe de regels zich gaan vorderen", vertelt de beheerder. "Het liefst gooi ik morgen gewoon alle deuren open."





