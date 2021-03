Tante Annie en veel andere sterke vrouwen krijgen straten naar zich vernoemd

In het pand van een voormalige drogisterij in Nijmegen ging een liquidatie van een verrader door verzetsstrijders hopeloos mis. Met kogels in zijn lijf wist de man te ontkomen. Hij gaf daarop de namen van de verzetsmensen door aan de Duitsers. Ze werden opgepakt en gevangengezet en vijf van hen later doodgeschoten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Tante Annie

Eén van die verzetsmensen – die het overleefde - was Annie van Velzen. Voor ze in concentratiekamp Ravensbrück belandde, ontmoette ze als gevangene in kamp Vught de moeder van schrijfster Anneke Nolet. "Het klikte tussen mijn moeder en Annie van Velzen. Zodoende is ze, toen ik na de oorlog als vredeskindje geboren werd, mijn peettante geworden."

Tekst gaat verder onder de foto.

Anneke Nolet. Foto: Omroep Gelderland

Als meisje van achttien die vanuit Noord-Holland kwam studeren in Nijmegen, heeft Nolet eens een bezoek gebracht aan haar Nijmeegse peettante. "Een confrontatie met een oudere dame die daar met koffiekopjes in de weer was. We wisten bij God niet waar we het over moesten hebben, dat was geen succes."

Ongelofelijk veel vrouwen

Maar na het overlijden van Annie van Velzen groeide bij Nolet de liefde en bewondering voor haar peettante toen ze ontdekte dat die een sterke verzetsvrouw was geweest. In haar zoektocht naar het verhaal van haar tante ontdekte de schrijfster verhalen van meer dan 120 vrouwen in het Nijmeegse verzet. "Het waren er ongelofelijk veel", constateert Nolet. "Het zijn er waarschijnlijk nog veel meer dan ik gevonden heb."

Verschillende mensen uit dat Nijmeegse verzet, onder wie veel vrouwen, krijgen nu een straat naar zich vernoemd in Nijmegen-Noord. Haar tante Annie zit daar ook bij. Dat emotioneert Nolet zichtbaar. "Tot mijn grote verbazing en ik ben daar echt heel blij mee... krijgt ze dus een straatnaam."

De heldendaden van het verzet worden vaak als een mannenzaak gezien, maar niets is minder waar. Vrouwen deden in het geheel niet onder voor de mannen. "Het wordt tijd dat ze gekend worden", zegt de schrijfster resoluut. Lachend: "Ja, ik ben echt heel bevlogen daarvoor."