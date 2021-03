Zwarte Cross in het buitenland? Het zou straks zomaar kunnen

Dinsdag bracht De Feestfabriek naar buiten dat Superstruct - het bedrijf achter het zevendaagse festival Sziget in Hongarije - een meerderheidsbelang heeft genomen in de onderneming. Woensdag lichtten directeuren Gijs Jolink, Ronnie Degen en Hendrik Jan Lovink het pact toe op een persconferentie. Ze wilden niets zeggen over het bedrag dat de Britten betalen en over het percentage dat Superstruct heeft verworven in De Feestfabriek.

'Ja' zeggen tegen het aanbod uit Londen was noodzakelijk om de continuïteit van de Zwarte Cross te waarborgen en klaar te zijn voor de toekomst, zo maakten de directieleden woensdagochtend duidelijk. De ambities om de Zwarte Cross ook in andere landen te introduceren wordt gevoed door de kennis en ervaring die de nieuwe mede-eigenaar heeft op festivalgebied. Concreet zijn er nog geen plannen om het festival naar het buitenland te brengen.

"We denken wel dat de formule, van mensen die al zappend hun programma kunnen samenstellen, eigenlijk overal zou kunnen werken", legde Gijs Jolink uit. "En dat veel mensen het prettiger vinden om een band, een act of een theateract voor een paar man te zien dan voor vijftigduizend mensen."

Weinig verandering, meer mogelijkheden

Bezoekers van de Zwarte Cross zullen in eerste aanleg weinig merken van de samenwerking, zegt de directie. "Maar er komen wel meer mogelijkheden voor de toekomst", sprak Degen. "Het kan zijn dat de Zwarte Cross in één of meerdere landen voet aan de grond krijgt. Het kan ook zijn dat we te maken krijgen met internationale bands die tijdens hun tournee Nederland aandoen en voor wie wij met De Feestfabriek ook iets mogen organiseren. Er zijn best veel kansen, we zien het wel", vindt Degen.

Gijs Jolink, Ronnie Degen en Hendrik Jan Lovink tijdens de persconferentie. Foto: De Feestfabriek

Volgens Degen en Jolink wil de nieuwe grootaandeelhouder Superstruct niet veel veranderen. "Ze willen de identiteit van dit bedrijf juist behouden. De Zwarte Cross is uniek in z'n soort en uniek in de Achterhoek. Superstruct laat ons met rust, ze vinden dat we het goed doen en wil achter de schermen graag helpen. Wij zijn ervan overtuigd, en daar blijven we voor waken, dat de Achterhoekse cultuur binnen dit bedrijf behouden blijft ", maakten de directieleden duidelijk. Dat geldt niet alleen voor de Zwarte Cross, maar ook voor Mañana Mañana, dat eveneens in handen is van De Feestfabriek.

Lovink vertrekt na 2021

Voor Lovink liggen de zaken iets anders dan voor Degen en Jolink. Hij was naar eigen zeggen al langer voornemens weg te gaan bij De Feestfabriek. De toenadering van Superstruct, die in augustus gestalte kreeg, bracht de zaken in een stroomversnelling. Lovink heeft zijn aandelen in De Feestfabriek verkocht en gaat zich op andere zaken richten.

Wat dat zal zijn, weet Lovink nog niet. Hij wil meer tijd vrijmaken om zelf muziek te maken, zei de man die dertig jaar lang één van de drijvende krachten was achter de Zwarte Cross. Mededirecteuren Degen en Jolink gaven woensdag aan te hopen dat hun collega nog een tijd blijft. Lovink blijft in ieder geval betrokken bij de komende editie - als die doorgaat. Het personeel reageerde dinsdag teleurgesteld op zijn aangekondigde vertrek. "Het hakte er wel even in", zei Ronnie Degen daarover. "Ze zagen het niet aankomen. En dat begrijpen we ook. Wij betreuren het zelf ook."

Achter de schermen

Afgelopen maand schreef Superstruct zich bij de Kamer van Koophandel al in op hetzelfde adres in Zelhem als De Feestfabriek. Directeuren Jolink en Degen blijven de komende jaren aan boord bij het nieuwe bedrijf. "Uiteindelijk gaan ook wij een keer weg, maar in principe willen we tot 2024 aanblijven. En dat kan ook langer duren, als het leuk blijft of wanneer we van meerwaarde blijken te zijn. Op dit moment is dat nog moeilijk aan te geven."

Niemand van het Londense bedrijf komt te werken in Zelhem: Superstruct zal vooral achter de schermen opereren. De ambities voor internationale expansie moeten de komende jaren kleur krijgen. Voor de editie van dit jaar, die gepland staat voor 23 tot 26 september. worden daarvoor nog geen gesprekken gevoerd, benadrukten de directeuren woensdag.

