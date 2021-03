Drutense politici willen horecabazen door de crisis helpen: 'Rijk doet te weinig'

De omzet van de horecabranche daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door de strengere coronamaatregelen.

Ook in Druten voelen ondernemers die klap. “Het is niet goed dat we nu al zes maanden dicht zijn. Er is een hoop personeel weg”, begint Boy de Swart, eigenaar van café De Gouden Leeuw. “We moeten straks helemaal opnieuw opstarten. Dat is lastig. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel.”

Extra steun van de gemeente is volgens hem meer dan welkom. “Als het kan, breiden we graag uit. Alle kleine beetjes helpen. De vraag blijft natuurlijk wanneer en hoe we mogen openen.”

De Drutense kroegbaas verzekert dat zijn terras in ieder geval volledig coronaproof is. “Dat komt wel goed, al helemaal in een dorp. Maar we zitten aan een openbare weg, bussen rijden langs. Dan wordt uitbreiding lastig.”

‘Rijk doet te weinig’

Om in kaart te brengen hoe de gemeente haar horecazaken zo goed mogelijk door de crisis kan helpen, stelt de partij Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid nu een aantal vragen. “Veel ondernemers teren op hun laatste reserves, dat is schrijnend. Daarom willen we hoe dan ook extra financiële middelen vrijmaken voor deze groep”, deelt fractievoorzitter Mustafa Enkür. “Als ik kijk naar het aantal zaken in Druten dat hiervoor in aanmerking komt, zou dat geen probleem moeten zijn.”

De partij wil weten of het mogelijk is om reclame- en precariobelasting (voor het gebruik van terrassen) over 2020 en 2021 kwijt te schelden. Daarnaast vraagt ze het college om grotere terrassen toe te staan. “Nu het Rijk in onze ogen te weinig voor de horeca doet, willen we het heft in eigen handen nemen. Het is een sector waar veel voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Toch wordt er niet kritisch gekeken naar een oplossing.”

De komende tijd gaat de politicus in gesprek met een aantal ondernemers. Zijn ze het met de plannen eens, dan dient Enkür mogelijk ook nog een motie in.

