Silvolde bezorgd over komst zonneparken

"Er is veel onrust ontstaan naar aanleiding van een tweetal nieuwe initiatieven", verwoordt Silvolds Belang de onrust die is ontstaan onder Silvoldenaren in het schrijven aan de gemeente. De belangengroep wijst op het initiatief van Dutch Solar Parks dat een zonnepark wil ontwikkelen met een omvang van bijna 21 hectare. Daarnaast wijst Silvolds Belang op het andere initiatief voor een zonnepark, genaamd Zonneveldwisch. Dit zonneveld moet gesitueerd worden aan het zuiden van Silvolde. Volgens de belangengroep wordt bij het realiseren van de initiatieven de druk op het dorp qua zonneparken te groot, omdat er naast de initiatieven ook al gewerkt wordt aan het realiseren van zonnepark de Lichtenberg en het Haverbos: "Wij denken dat met de nieuwe initiatieven het grondgebruik van en in Silvolde onevenwichtig wordt verdeeld. Silvolde wordt ingepakt met zonnepanelen. Wij zijn van mening dat ook de andere kernen een bijdrage kunnen leveren aan een energieneutrale gemeente."



Inwoners van Silvolde hebben een petitie gestart tegen de nieuwe initiatieven voor zonneparken rondom het dorp. Deze petitie is inmiddels al ruim 550 keer ondertekend. Eerder lieten inwoners van Etten ook al weten niet blij te zijn met plannen voor nieuwe zonneparken rondom hun dorp. De inschrijving voor initiatieven voor zonneparken in Oude IJsselstreek eindigt woensdag. Deze inschrijvingen gelden voor de tweede tranche aan zonneparken van in totaal dertig hectare die Oude IJsselstreek wil realiseren. Op die manier hoopt de gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeenteraad velt uiteindelijk het definitieve oordeel welke zonneparken worden gerealiseerd.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: