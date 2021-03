Tientallen tips over dode baby Sem, politie overweldigd door reacties

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er is in de samenleving om dit intrieste misdrijf op te lossen en de waarheid te achterhalen”, aldus onderzoeksleider Ferdinand Schellinkhout. "Wij willen dit kind zijn echte naam geven en achterhalen wie hem dit heeft aangedaan.”

Lichaam baby in het ijs

Op 29 januari 2006 vinden twee kinderen in de Kapperskolk in Doetinchem het lichaam van een baby, vastgevroren in het ijs. Het blijkt een pasgeboren jongetje te zijn, die met grof geweld om het leven is gebracht. Hij krijgt de naam Sem Vijverberg, bedacht door de kinderen die hem hebben gevonden. Wie de ouders van het kindje zijn, is nog steeds onduidelijk.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag is uitgebreid aandacht besteed aan de coldcasezaak. Dat leverde tot nu toe 32 tips op. In totaal zijn het er rond de vijftig. Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Stadionnaam en speciaal lied

Ook De Graafschap helpt de politie in deze zaak. Vrijdag heet het stadion bij de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht eenmalig het Sem Vijverberg stadion en de spelers komen op in speciale shirts in het teken van de zaak. Voor de wedstrijd wordt een minuut stilte voor Sem in acht genomen. Op de tribune hangen grote spandoeken om aandacht te vragen voor de coldcasezaak.

Daarnaast heeft zanger Xander de Buisonjé op verzoek van de politie een lied gemaakt over de dood gevonden baby. Het nummer heet 'Er is nog hoop' . Alle opbrengsten gaan naar stichting Nidaa, kenniscentrum voor vondeling leggen en babydoding en naar stichting De beschermde wieg, waar een baby anoniem te vondeling kan worden gelegd en acute hulp kan worden verleend aan zwangere vrouwen in nood.

Opsporingsprogramma Bureau GLD staat woensdag uitgebreid stil bij de zaak-Sem Vijverberg. De uitzending op TV Gelderland begint om 17.20 uur en wordt elk uur herhaald.

