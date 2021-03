Lingewaard staakt verzet tegen 'asowoningen', omwonenden niet

Lingewaard trekt de bezwaren in tegen de komst van vijf zorgwoningen in het Nijmeegse deel van Ressen, dat grenst aan Lingewaard. Het college van Lingewaard maakte in 2019 nog bezwaar tegen de verleende vergunningen voor de realisatie van deze Skaeve Huse, die in de volksmond ook wel asowoningen worden genoemd.

De zorgwoningen zijn bedoeld voor dak- en thuislozen die niet terechtkunnen in de reguliere zorg vanwege hun gedrag. In de buurt is bestaat vaak de vrees voor overlast.

Consequenties voor inwoners Ressen en Bemmel

In 2019 zette de burgemeester van Lingewaard in een brief aan Nijmegen de bezwaren uiteen: “'Met name voor de inwoners van Ressen en Bemmel heeft het besluit van de gemeente Nijmegen consequenties. Bij ons is nog geen plan bekend waarin het toezicht, het beheer, de veiligheid en calamiteiten zijn geregeld.”

Op 5 maart hebben de Lingewaardse wethouder Johan Sluiter en zijn Nijmeegse collega Grete Visser om tafel gezeten over de Skaeve Huse. Zij maakten afspraken over beheer- en veiligheidsmaatregelen en over het informeren en betrekken van omwonenden.

Werkgroep

Ook komt er een werkgroep waarin onder andere inwoners van het Lingewaardse en Nijmeegse deel van Ressen zitting hebben. De werkgroep maakt samen met professionals een buurtbeheerplan om vat te houden op de gang van zaken in en rond de zorgwoningen. De toezeggingen van Nijmegen vormden voor het college van Lingewaard aanleiding van bezwaar af te zien.

Omwonenden gaan door met verzet

Omwonenden van de beoogde locatie geven hun verzet niet op. Woordvoerder Arnold Wegh: “Dit is heel voorspelbaar, we hadden niet verwacht dat de gemeente Lingewaard zijn rug recht zou houden.”

Wegh geeft aan dat de bewoners hierdoor alleen maar meer verzet zullen bieden tegen de komst van de Skaeve Huse. Wegh: “Het sterkt ons alleen maar in de gedachte dat we ons er als bewoners tegen moeten blijven verzetten.”

