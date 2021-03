Onderzoek naar mentale hulp voor jongeren

“De ketenaanpak is er wel, maar vooral op papier”, vindt Gerloeske Brezet, raadslid van D66 Aalten. Samen met onder meer de Achterhoekse fracties van CDA, VVD en PvdA diende ze maandagavond tijdens de vergadering van de Achterhoek Raad een motie in om het onderzoek uit te laten voeren door een van de thematafels. Ze gebruikte haar persoonlijke situatie op de middelbare school om de noodzaak duidelijk te maken. “Bij ons op het Schaersvoorde hebben kinderen een mentor die kan doorverwijzen naar een zorgcoördinator waarna wordt opgeschaald qua hulp”, legt Brezet uit. “Ik had de laatste drie jaar op de middelbare school niet eens les van mijn mentor. Dan mis je een belangrijke signalerende functie. Als die eerste schakel mist, valt eigenlijk de hele keten weg.”



Overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties moeten volgens de Aaltense samen de keten sluiten, zodat jongeren met psychische problemen niet tussen wal en schip vallen. Het onderzoek, waar onder meer het Preventieplatform Jeugd, Achterhoek VO en het Graafschap College bij betrokken worden, moet duidelijk maken hoe goed de keten nu functioneert. Tijdens de vergadering werd gevraagd in hoeverre het een taak is voor de Achterhoek Board, maar Brezet vindt van wel: “Je overziet alles, waardoor je goed van elkaar kan leren. Afhankelijk van de uitkomsten kijken we dan waar de acties liggen.”



Achterhoekse aanpak?

De uitkomsten van het onderzoek moeten in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar zijn. Dan blijft de vraag of de Achterhoek Board er iets mee kan, of dat de uitkomsten als input dienen voor beleid van gemeenten. “Misschien kunnen we Achterhoek breed starten met een integrale aanpak, maar mogelijk liggen de acties wel bij gemeenten”, schetst Brezet. “Het is in ieder geval belangrijk dat we kijken naar de echte werkelijkheid.”





