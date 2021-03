College wil contour castellum in bestrating plein Kelfkensbos aanbrengen

Historische omgeving

De Valkhofheuvel speelde tot tweemaal toe een belangrijke rol gespeeld in het Romeinse verleden van Nijmegen. In de vroeg-Romeinse tijd lag hier de hoofdstad van het district van de Bataven. Nadat deze in het jaar 70 in brand gestoken werd, verrees een compleet nieuwe hoofdstad in Nijmegen-West (Noviomagus). Deze hield rond 300 op te bestaan. Daarna concentreerde de bevolking zich opnieuw rond het Valkhof, waar de Romeinen een stenen fort, ook wel een castellum genoemd, bouwden. Dit laat-Romeinse castellum heeft waarschijnlijk ook gediend als onderkomen voor de opkomende Frankische elite in de vijfde en zesde eeuw. “We weten ongeveer waar dat castellum heeft gelegen”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “Met behulp van bestrating op plein bij Kelfkensbos willen we de contouren van dat castellum zichtbaar maken. Door het museum zo te verbinden met het Valkhofkwartier leggen we de relatie met de historische omgeving."