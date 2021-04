Edith werkt op een gesloten afdeling: 'Het is hollen of stilstaan'

De patiënten die hier verblijven hebben een hersenziekte en daarbij een psychiatrisch probleem. Ze worden hier zowel vrijwillig als gedwongen met maatregel opgenomen. "Dit werk past bij me. Iedere dag is anders, het is hollen of stilstaan, het kan alle kanten op. En dat maakt het zo leuk", vertelt de senior verpleegkundige.

Meer psychiatrische aandoeningen

Het afgelopen jaar is het aantal psychiatrische aandoeningen door corona toegenomen. Het lijkt erop dat er langzamerhand wat meer aandacht voor deze problematiek komt.

Op het werk bij Edith is het nog een stapje heftiger. Zij werkt met patiënten met een psychiatrische aandoening, waar ook mensen met niet aangeboren hersenletsel verblijven. Zoals Majorie met de ziekte van Huntington, waarbij je hersencellen afbreken en Jaimy, een gevoelige jongen die door een moeilijk verleden zoveel drugs heeft gebruikt dat hij daardoor onherstelbaar hersenletsel heeft opgelopen.

Regelmatig een akkefietje

Het geeft meteen de diversiteit en uitdaging aan van het werk van Edith. En dan ontstaat er voor het oog van Sonja ineens een agressie-moment en moet de senior verpleegkundige ingrijpen. Door rustig te blijven en doordat ze precies weet hoe te handelen, is het akkefietje snel gesust.

"De invloed van een jaar corona is hier voelbaar. Want hoe leg je aan mensen met hersenletsel de anderhalvemeterregel uit en vertel je dat er geen bezoek mag komen, terwijl je toch al uit je vertrouwde omgeving bent. En dan moeten we ook een mondmasker dragen wat onbegrip oplevert en voor patiënten soms bedreigend overkomt", legt Edith uit.

"En deze mensen hebben regelmatig last van afasie, waardoor ze niet goed meer uit hun woorden kunnen komen. Dan kan irritatie snel om de hoek komen kijken voor een patiënt", gaat ze verder.

Edith zou het zo fijn vinden als de psychiatrie wat meer geaccepteerd wordt. "Net als een gebroken been of een griepje. Het komt zoveel voor."