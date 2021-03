Basketballers Yoast United alsnog naar play-offs

Met nog zes wedstrijden te gaan is de ploeg uit Bemmel zeker van een plek bij de eerste twee in kampioenspoule B. Yoast United won tot nu toe alle vier duels in deze poule en is niet meer te achterhalen door de nummers drie tot en met zes.

In de reguliere competitie lukte het net niet om directe plaatsing voor de play-offs af te dwingen. Yoast United, dit seizoen debuterend op het hoogste niveau, eindigde op de valreep als zevende, terwijl een plek in de top zes had volstaan. In de kwartfinales van de play-offs treft de ploeg uit Bemmel zoals het er nu voorstaat landskampioen Landstede uit Zwolle.