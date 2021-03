Beloning van 15.000 euro voor gouden tip die de dood van Sem oplost

De politie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip, die leidt tot de oplossing in de zaak-Sem Vijverberg. Het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 dood gevonden in het ijs van een vijver in Doetinchem. De politie heeft de vijftien jaar oude zaak de afgelopen dagen opnieuw onder de aandacht gebracht.

Uit sectie bleek dat Sem, die zijn naam pas later kreeg, met geweld om het leven is gebracht. De rechercheurs die bij de zaak zijn betrokken, hopen dat mensen die méér weten over wat zich heeft afgespeeld in Sems korte leven inmiddels bereid zijn te praten. Er moeten mensen zijn die weten of vermoeden wie Sems ouders zijn, zo stelt de politie. Met de campagne ‘Het is nooit te laat om te praten’ wordt opnieuw aandacht gevraagd voor zijn dood.

Zijn moeder moet minimaal 37 weken zwanger zijn geweest en is ergens eind januari 2006 bevallen, concludeert de politie. De kans is groot dat mensen in haar omgeving van haar zwangerschap afwisten of het vermoedden en dat het hen is opgevallen dat deze vrouw daarna geen baby had. Tot nu toe is de onderste steen in de zaak nooit boven gekomen.

Aandacht bij De Graafschap

De Hoofdofficier van Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die deze zaak oplost. Aanstaande vrijdag vraagt ook voetbalclub De Graafschap aandacht voor de zaak rond het dode jongetje. Gedurende de wedstrijd tegen FC Dordrecht wordt het stadion van de Graafschap eenmalig omgedoopt tot het Sem Vijverberg-stadion. Ook dragen alle spelers bij opkomst een speciaal shirt en wordt er tijdens de wedstrijd aandacht gevraagd voor het politieonderzoek.

