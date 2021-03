Fractievoorzitter GroenLinks Overbetuwe vertrekt

Krijgsman kan het raadslidmaatschap niet meer combineren met zijn andere werk, zo legt hij zelf uit: “Ik ga een nieuwe functie als teamleider bekleden op de school waar ik al langer docent maatschappijleer ben. Deze nieuwe functie biedt me de mogelijkheid om mijn idealen in de praktijk vorm te geven: zorgen voor goed en inspirerend onderwijs en het bevorderen van gelijke kansen. Helaas zitten er maar 24 uur in een dag, dus ik moest keuzes maken.”

Krijgsman was zeven jaar raadslid. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (in 2018) groeide de fractie onder zijn leiding van twee naar vier zetels.

Eén van de nieuwelingen was toen Rik van den Dam. Die inwoner van Zetten is nu door de GroenLinks-fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Van den Dam (34) is geboren in Driel, studeerde in Nijmegen, en woont inmiddels in Zetten.

Op 1 juli, als Krijgsman helemaal stopt als raadslid, wordt zijn zetel gevuld door Jan Harm Rosenboom.