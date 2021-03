Veel te druk in Sonsbeekpark, politie grijpt in

Het stralende weer bracht veel inwoners van Arnhem en omstreken er dinsdag toe zich in het Sonsbeekpark in de stad te nestelen. Op verschillende plekken in het park namen mensen plaats om optimaal te genieten van de eerste dag boven de 20 graden. Het werd te druk en daarom greep de politie rond 20.00 uur in.

De laatste dagen werd al duidelijk dat het dinsdag een prachtige dag zou worden, met weinig wind en de nodige zonneschijn. De voorspellingen kwamen uit, want er was veel warme lucht en het kwik bereikte temperaturen die meer bij juni horen dan bij maart. Die zomerse taferelen kwamen tot uiting op het gras in Arnhem.

Mensen namen plaats op kleedjes en omdat het voor veel bezoekers tegen etenstijd liep, zaten op verschillende plekken in het park mensen met meegebracht of besteld eten.

Regels niet nageleefd

De aanwijzingen op borden, die bezoekers erop wijzen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, werden rond 18.30 uur al niet zo nauwkeurig in acht genomen. "Dat zit er lang niet overal in. Op meerdere plekken staan groepjes mensen dicht bij elkaar", zegt een verslaggever die ter plaatse is. "Het is hier echt heel druk."

De verslaggever zegt dat er buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) aanwezig waren in het park, die in gesprek gingen met meerdere mensen. Op dat moment werden echter, zover bekend, geen bekeuringen uitgedeeld.

Na 20.00 uur grepen politieagenten en handhavers alsnog in. Meerdere eenheden gingen naar het park om de bezoekers weg te sturen. Een videocorrespondent ter plaatse zegt dat het om zeker vijftien politieauto's ging, met daarnaast nog meerdere handhavers.

Niet blij om weggestuurd te worden

Een deel van de bezoekers reageerde ontevreden op de komst van de politie en handhavers. Ze vonden het niet prettig weggestuurd te worden uit het park. Het lijkt er echter op dat er geen boetes zijn uitgedeeld of personen zijn aangehouden. Een politiewoordvoerder zegt dat de mensen die werden weggestuurd, het park rustig hebben verlaten. "Helaas is daarbij wel de nodige troep achtergelaten in het park", voegt ze daaraan toe.

Het park was rond 20.45 uur volledig leeg. Op de straten buiten het park hingen nog wel groepjes mensen rond.

