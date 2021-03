Marieke (23) zit in het studentenkabinet als minister van LOVE

Marieke van Vonderen (23) is student voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Samen met andere studenten wil ze meedenken om nieuwe plannen vorm te geven voor de nieuwe regering. Dat doen ze in een zogenaamd 'studentenkabinet'.

Haar blonde lokken wapperen in de wind. Naast haar het beeld van De Zaaier en achter haar het iconische Atlasgebouw van de Universiteit Wageningen. Marieke is minister van Landbouw,, Omgeving, Voedsel en Energie in het studentenkabinet. Minister van LOVE, zoals ze het liever noemt. De van oorsprong Brabantse woont in Wageningen.

De premier van het studentenkabinet is de 23-jarige Timon Metz, masterstudent Technische Bedrijfskunde aan de University van Twente. Zijn ministersploeg bestaat uit studenten van alle Nederlandse universiteiten, zo valt te lezen op de site van de Universiteit.

"Ik vind kringlooplandbouw heel belangrijk", zegt Van Vonderen. "We moeten het echt gaan hebben over het behoud van ons landschap. Zowel bos als heide en platteland. Soms heeft een land zon en/of herstel nodig. Dan moet je kunnen kiezen om de zonnepanelen er wel of niet op te zetten."

"Als een akker bij moet komen van een jaar intensieve landbouw, moet je kunnen kiezen. Dat zal de biodiversiteit ten goede komen. Hoe dat nu gaat is geen goed idee. We moeten boeren helpen condities te scheppen die het verbouwde voedsel ten goede komen. Hiernaast wil ik groene energie stimuleren. Zowel wind als zonne-energie zijn goede ideeën voor een duurzame toekomst."

Stem in de formatie

Het studentenkabinet is pas 24 uur actief en nu al wordt er gesproken of de verschillende studenten een stem mogen hebben in de formatie. "Er wordt gelobbyd of er een rol is weggelegd voor ons, wij zijn de toekomst tenslotte."

