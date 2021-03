'Gaan met die banaan!', fietspad Spijk al voor opening volop in gebruik

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ze hebben lang genoeg gewacht, vinden veel inwoners van Spijk. Het noodfietspad zou afgelopen zomer al klaar zijn, maar doordat een omwonende bewaar had gemaakt tegen de aanleg liep het vertraging op. Vervolgens kreeg de aannemer nog te maken met slechte weersomstandigheden en hoogwater.

Een paar weken geleden is het laatste beton gestort, maar ook daarna moest iedereen nog even geduld hebben omdat het beton hard genoeg moest worden om overheen te fietsen.

'Ik vind het nog te link'

Eigenlijk is het nog niet klaar, want er moet nog verlichting langs komen en nu zitten aan de zijkanten nog steile randen. Die moet de gemeente nog weg laten werken, maar het beton is nog niet zo hard, dat er al een machine overheen kan.

Daarom zijn er ook enkele fietsers die voorlopig nog even de dijk verkiezen boven het pas aangelegde pad. "Ik vind het nog te link, als je daar van die rand afklapt, lig je wel op de grond", vertelt een wat oudere man die de ingang van het fietspad voorbijrijdt.

De meeste anderen gaan toch wel voor het nieuwe pad in plaats van de dijk. "Dit voelt toch altijd veiliger dan over die smalle dijk met al dat vrachtverkeer", vertelt een vrouw uit Stokkum die op deze zonnige dag een fietstochtje met haar man maakt.

De vlag uit

En dan hebben we het nog niet gehad over de schoolkinderen uit Spijk, die nu niet langer over de dijk hoeven te fietsen om op school te komen. Ouders zijn erg blij. "De vlag ging hier in het dorp uit, toen het fietspad klaar was", lacht een moeder die net onderweg is om haar kinderen op te halen.

Ze vindt het net als veel anderen niet nodig om te wachten tot de gemeente het fietspad officieel opent. Waarschijnlijk gebeurt dat ergens in april. "Waar wachten we op, we kunnen er toch overheen? Hekken aan de kant en gaan met die banaan!"

