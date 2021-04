Scheurende motoren over de dijk, omwonenden zijn het zat

Dit paasweekend zullen motorrijders zich weer laten zien en van zich laten horen. "Het is een jaarlijks terugkerend probleem", zegt de boze dijkbewoner Wil Volleberg. "Ik heb het aangekaart bij de gemeente Lingewaard. Het gaat om enorme geluidsoverlast en ook de veiligheid is in het geding. Oudere mensen mijden de dijk als er motoren overheen scheuren. Er moet iets gebeuren", meldt Volleberg.

Die zegt verder: "Ik ben niet tegen motoren, wel tegen geluidsoverlast. Het hele dorp heeft er last van, het geluid draagt erg ver. Ik wil dat ze zich aan de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur houden. Handhaving lukt blijkbaar niet. Maar ik wil wel meedenken over een oplossing, bijvoorbeeld dat er obstakels op de dijk komen."

'Kleine groep asociale rijders'

Volgens motorrijdersvereniging KNMV gaat het om een kleine groep asociale rijders die het verpest voor de rest en een grote groep een slechte naam bezorgt, 'net zoals dat bij wandelaars en wielrenners gebeurt'. De boetes voor geluidsoverlast zijn volgens de KNMV fors gestegen de laatste jaren. Maar dat weerhoudt sommige motorrijders er niet van om het gas eens flink open te trekken.

"De geluidsoverlast van enkele motorrijders staat in een negatief daglicht bij bewoners van meerdere gemeenten, met name in de eerste mooie weekenden van het motorseizoen", zegt de KNMV.

Volgens de motorrijdersvereniging staat het gebruik van gezond verstand voorop, bijvoorbeeld door drukke toeristische plekken te vermijden en door een gedragscode op te stellen als je in een grote groep rijdt.

Arjan Everink van de motorrijdersvereniging KNMV Foto: Omroep Gelderland

De KNMV wil niet accepteren dat een grote groep motorrijders wordt aangepakt vanwege wangedrag van een kleine groep. "Sluiting van wegen of dijken is geen oplossing, dan verplaatst het probleem zich. Handhaven werkt wel. We zijn in gesprek met de overheid en andere betrokken partijen over de aanpak van overlast."

Dijken afgesloten

Zo rustig als vorig jaar zal het dit weekend waarschijnlijk niet zijn op de dijken. Vorig jaar besloten de 25 veiligheidsregio's in ons land om wegen en dijken af te sluiten met Pasen. Dat was tijdens de eerste coronagolf. "Het was toen een onbekende, nieuwe situatie. Als KNMV hebben we vorig jaar meerdere malen gezegd bij mooi weer in aantocht: je kunt nog vaak genoeg motorrijden. 'Blijf thuis' was toen ook het dringende advies vanuit de overheid."