Kamerleden vandaag beëdigd, dit zijn de zeven uit Gelderland

Het zijn er maar weinig, maar de zeven Gelderse volksvertegenwoordigers die zijn verkozen in de Tweede Kamer worden vandaag geïnstalleerd. Kamervoorzitter Khadija Arib zal alle nieuwe en opnieuw gekozen leden officieel beëdigen. Dat gebeurt allemaal in de plenaire zaal van de Tweede Kamer in Den Haag.

We komen er in Gelderland met slechts zeven Kamerleden wel erg bekaaid van af. Als je naar het aantal inwoners in onze provincie kijkt zouden we eigenlijk zeventien vertegenwoordigers moeten hebben. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, want je kunt ze nu wel allemaal uit je hoofd leren. We helpen je een handje:

1. Rob Jetten - Ubbergen

Ons jongste (34) en, misschien wel, bekendste kamerlid. Met D66 behaalde hij samen met Sigrid Kaag een grote overwinning achter de VVD. Hij woont samen met zijn partner in Ubbergen. Hij zit al vier jaar in de Tweede Kamer en was in Nijmegen jarenlang actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Jonge Democraten.

2. Alexander Kops - Overasselt

Ook een relatieve jongeling. Kops (36) zit voor de PVV al vier jaar in de Tweede Kamerfractie en was voor die tijd lid van de Eerste Kamer. Voor zijn werk in de politiek was hij leraar Duits in Leiderdorp.

3. Lisa Westerveld - Nijmegen

Zat lang in spanning, want haar partij GroenLinks behaalde slechts acht zetels. Als nummer tien op de lijst moest ze hopen op voldoende voorkeursstemmen. En die kreeg ze. 33.172 mensen vinkten het vakje bij haar naam aan, bleek later. En dus gaat Westerveld (39), die eerder voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond was, nog vier jaar door, waar ze in 2017 in Den Haag mee begon.

4. Peter de Groot - Harderwijk

De enige Gelderse nieuwkomer in de kamer komt uit Harderwijk. Zijn partij, de VVD. werd de grootste en dus was zijn 24e plek op de kandidatenlijst haast een garantie voor een zetel. De Groot (40) is afkomstig uit een klassiek ondernemersgezin en is al jaren actief in de politiek in Harderwijk. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Onze enige debutant dus!

5. Chris Stoffer - Elspeet

De nummer twee op de lijst van de SGP zat tussen 2002 en 2018 in de gemeenteraad van Nunspeet. Na het vertrek van Elbert Dijkgraaf uit de Tweede Kamer werd Stoffer (46) die vier jaar geleden nog als vijfde op de lijst stond alsnog geïnstalleerd in april 2018. Hij heeft dus al een paar jaar mogen toeven in Den Haag.

6. Farid Azarkan - Culemborg

De lijsttrekker van DENK, dat drie zetels behaalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zit sinds 2017 in de kamer en dat ging door de vele ruzies die hij uitvocht met partijgenoten Öztürk en Kuzu niet onopgemerkt voorbij. Hij mag zich opmaken voor nog vier jaar in de Tweede Kamer. Voordat Azarkan (49) de politiek in ging was hij onder meer acht jaar actief voor het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland.

7. Jaco Geurts - Voorthuizen

Ons oudste kamerlid (50) sluit het korte rijtje met Gelderse Kamerleden. Hij is niet alleen het oudste Kamerlid, hij zit ook het langst in de Tweede Kamer. Namens het CDA bekleedt hij sinds 2012 een zetel en is hij ondervoorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Voor zijn tijd in Den Haag zat Geurts in de gemeenteraad van Barneveld, toen hij ook nog een varkenshouderij had in Kootwijkerbroek.

Tegenover de installatie van de volksvertegenwoordigers voor de komende vier jaar, staat het vertrek van een aantal Gelderse Kamerleden. VVD'ers Remco Dijkstra uit Lienden en Hayke Veldman uit Winssen werden dinsdag geridderd. Ze kregen de koninklijke onderscheiding voor hun werk in de Tweede Kamer.

