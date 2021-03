'We balen verschrikkelijk', definitief geen supporters bij bekerfinale Vitesse

Vitesse moet het in de bekerfinale tegen Ajax, op 18 april, definitief doen zonder supporters. Dat laat de KNVB dinsdag weten. Door de verlenging van de bestaande coronamaatregelen zijn er geen mogelijkheden toeschouwers te ontvangen in De Kuip, zegt de bond.

De beslissing komt na gesprekken tussen de Nederlandse bond, de beide clubs, de overheid, de politie, de Nederlandse Spoorwegen, Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam. Op de persconferentie van het kabinet op 23 maart zei minister De Jonge (VWS) dat hij de optie om de bekerfinale met publiek te laten spelen nog open wilde houden. Inmiddels is echter duidelijk dat alle mogelijke scenario’s zijn afgevallen.

De bekerfinale verschuiven naar een latere datum, kan niet vanwege het drukke speelschema in de Eredivisie. Het EK gaat op 11 juni van start en voor die tijd moeten alle nationale en internationale competities beëindigd zijn.

Vitesse teleurgesteld

"We balen verschrikkelijk", zegt directeur Pascal van Wijk van Vitesse. "We hadden niets liever gewild dan dat er, al was het met een beperkt aantal, Vitesse-supporters bij de bekerfinale aanwezig zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd zien we allemaal de ontwikkelingen in de samenleving en zijn de meeste maatregelen verlengd tot kort na de bekerfinale. We moeten dit besluit dan ook respecteren, al is het een grote teleurstelling."

KNVB: 'Dit is een domper'

Directeur betaald voetbal Eric Gudde vindt het besluit eveneens een domper. "Vorig jaar kon de finale niet worden gespeeld, dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat."

Supporters zagen de bui hangen

"Een aantal weken geleden leek het ons al zeer onwaarschijnlijk dat het zou gebeuren, maar we hielden de deur natuurlijk wel op een kier. Gezien de stijgende besmettingscijfers en de verlengde maatregelen hielden we hier al wel rekening mee. Ik had er persoonlijk al niet meer op gerekend, en met mij denk ik veel medesupporters", aldus Van Veelen.

De wedstrijd die Nederland zaterdag speelde tegen Letland, met vijfduizend supporters op de tribunes, bood een laatste sprankje hoop. "Maar de belangen van Oranje zijn voor de KNVB natuurlijk iets groter, dat snappen we. De bekerfinale brengt meer risico's met zich mee."

Van Veelen probeert het positief in te zien. Vorig seizoen ging de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord in z'n geheel niet door. "Je zal maar FC Utrecht-supporter zijn, hè? Daar moeten we maar aan denken. Onze finale komt er tenminste nog. We mogen thuis kijken, dan moeten we er thuis maar een feestje van maken. Gelukkig ontstaan er allerlei initiatieven in de stad en komen supportersverenigingen, de club en de burgemeester met allerlei mooie ideeën. Ik voel wel een soort eenheid ontstaan, ieder doet wat hij kan met de huidige beperkingen. En nu maar gewoon die finale winnen."

