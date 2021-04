'Hartverscheurend', steeds meer honden de dupe door corona

Op een zonovergoten ochtend mag trainer Yvette aan de slag met Mechelse herder Thommy. Hij is helemaal de kluts kwijt, blaft de boel bij elkaar en valt uit naar fietsers. Baasje Miranda van der Weide en haar ouders weten zich geen raad.

Onhandelbaar

Hoewel het gezin best ervaring heeft met herders, blijkt Thommy uit ander hout gesneden. Hij komt uit een familie van politiehonden, dieren die gefokt zijn op hun karakter en werklust. Waarom Thommy geen politiehond werd, is niet duidelijk. Maar er moet wel wat gebeuren aan zijn gedrag.

Yvette: "Deze hond krijgt enerzijds veel te weinig slaap, anderzijds veel te weinig werk, en hij wordt verkeerd getraind." Honden zoals Thommy raken daardoor onhandelbaar en kunnen gaan bijten.

Kijk hier naar een video over Thommy. Tekst gaat eronder verder:

'Je staat 3-0 achter'

Dat is precies wat de hondentrainer wil aankaarten: "Een broodfokker wil gewoon zo snel mogelijk zijn hondjes kwijt, maakt niet uit aan wie. En de ouders van jouw pup zijn niet getest op gezondheid, want dat is te duur. Dus die honden hebben heel vaak problemen."

"Dan sta je al met 3-0 achter en dan moet het nog een leuke huishond worden. Heel vaak lukt dat niet. Dat is hartverscheurend zielig. Het is niet alleen die broodfokker, wij houden het als koper in stand."

'Helemaal geen verkeerde'

Fout gedrag komt regelmatig voort uit pijn. Verborgen gebreken drijven de hond tot waanzin. Om dat uit te sluiten, onderzoekt dierenarts Linda hond Thommy in haar kliniek in Epe.

Gedwee staat hij op de onderzoekstafel. Hij vindt het niet leuk, maar valt niet uit. Linda gaat ondertussen alle botten en gewrichten langs. "Je kunt al aan deze hond zien dat hij helemaal geen verkeerde is. Dit is een lieve hond, maar hij weet zich geen raad met zichzelf. En dat zien wij dus heel veel."

Tekst gaat verder onder de foto:

Dierenarts Linda Voorhorst onderzoekt Thommy. Foto: Omroep Gelderland

In haar praktijk komen vaak gezinnen met honden die problemen hebben, soms is er iemand gebeten. Als het niet anders kan, belandt de hond in de opvang. Je kunt er nergens meer mee naartoe. In het uiterste geval bekoopt hij het met de dood: euthanasie.

Linda: "Dat grijpt mij iedere keer weer aan, ik sta ook geregeld met tranen in mijn ogen. Dat mag je best weten." Maar de dood is voor een hond vaak beter dan dat hij zielsongelukkig is voor de rest van zijn leven.

Hier moet je op letten

Heeft het gezin van Miranda de aanschaf van hun hond soms onderschat? Miranda: "Wij hebben al eerder een Mechelse herder gehad en dat ging heel goed. Maar we wisten niet precies waar Thommy vandaan kwam, toen we hem met een half jaar kregen. Hoewel hij als jonge pup niet zó was."

Arts Linda waarschuwt voor 'onbekende honden'. Ze hanteert drie pijlers die iedereen zou moeten kennen: "Kijk of je de hond kan bieden wat hij nodig heeft, qua activiteiten en ruimte. Ga na of hij gezond is gefokt. Dat geldt voor rashonden én kruisingen. Want kruisingen zijn niet per se sterker. En ten derde: hoe is de pup opgegroeid? Is hij gesocialiseerd, waar komt hij vandaan?"

Tekst loopt verder onder de foto:

Hondentrainer Yvette traint Mechelse herder Thommy. Foto: Omroep Gelderland

Na uitgebreid onderzoek blijkt dat Thommy fysiek niets mankeert. Miranda is opgelucht. Ze zat er flink mee in haar maag: als hij wel veel gebreken zou hebben, moest ze euthanasie overwegen. "Je mag nooit egoïstisch zijn richting dieren. Je moet altijd realistisch kijken naar het dier zelf", zegt zij met tranen in haar ogen.

Gelukkig hoeft ze daar niet meer over na te denken. Samen met Yvette kan zij zich nu richten op de training van Thommy. De eerste stappen zijn al gezet: fietsers kunnen ongestoord langs hem heenrijden zonder getrakteerd te worden op een blafserenade.