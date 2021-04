Verkeersexpert over dodenweg Apeldoorn: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Buter schoof namens Veilig Verkeer Nederland (VVN) aan bij het gesprek met Willems en de buurt. Hij nam eerder al een kijkje bij de weg en reageert ontzet: "Toen ik hier de eerste keer reed, schrok ik echt. Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Dit is uniek hoor, ik heb dit soort wegen nog nooit meegemaakt. "

Snelheid direct omlaag

Hij werd door de buurt ingeschakeld om de ernst van de situatie te onderschrijven. Dat doet hij volmondig. De snelheid moet wat hem betreft zo snel mogelijk worden teruggebracht tot 60 kilometer per uur. Nu verschillen de snelheden nog, wat verwarrend werkt. Daarnaast moet de weg veel eenduidigere belijning krijgen. Een algeheel en duidelijk inhaalverbod kan wat hem betreft ook bijdragen aan een veiligere weg.

Bekijk hier een video over de weg, tekst gaat eronder verder:

Aanwonenden van Kanaal-Zuid stuurden onlangs een brandbrief naar de gemeente. Om hun brief kracht bij te zetten, knoopten zij zwarte rouwbanden om tientallen bomen. Bij die bomen ging het in de afgelopen tijd al mis.

'Je ziet de ongelukken ontstaan...'

In ruim een jaar tijd kwam het drie keer tot een dodelijk ongeval op Kanaal Zuid, nog veel vaker gebeurden er (zware) ongelukken, maar zonder noodlottige afloop. Omwonende Rijk Gerritsen: "En dan zijn er nog de bijna-ongelukken. Als je hier een dagje langs het Kanaal gaat posten, zie je ze voor je ogen ontstaan."

Gerritsen had meer gehoopt van het gesprek met de wethouder: "We verschillen nog wel van mening. Vooral over het tijdspad dat wij voor ogen hebben. Als buurt hopen wij van de wethouder echt concrete toezeggingen te krijgen over maatregelen op Kanaal Zuid."

Dodelijke kruising

Achter Gerritsen raast het verkeer langs. Het is soms lastig elkaar te verstaan. Hij vervolgt: "Er is hier een kruising waarop al 12 dodelijke slachtoffers vielen, dit kan zo niet langer." Peter Buter van VVN: "Als ik wegbeheerder was, dan zou ik geen moment aarzelen. Deze weg is niet geschikt voor 80 kilometer per uur." Maar de wethouder vreest dat een snelheidsverlaging niet te handhaven is door politie.

Tekst loopt verder onder de foto:

Op de weg Kanaal Zuid gaat het vaak mis, zoals hier onlangs in Lieren. Foto: Luciano de Graaf

Buter vertelt op zijn beurt dat hij de verkeersadviseur van de politie sprak en die geeft aan dat handhaving geen probleem is, zolang dat van tijdelijke aard is. Dat moet dan in combinatie met het inhaalverbod en een opknapbeurt van de weg. In juni wordt overigens al een fiks deel van de weg onder handen genomen, om dat stuk op te frissen.

Het kan daarnaast zomaar zijn dat Buter en de omwonenden op hun wenken bediend worden: een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er zo snel mogelijk een proef start met een maximum snelheid van 60 kilometer per uur.

Zo snel mogelijk proefdraaien

Een motie om Kanaal Zuid veiliger te maken werd onlangs unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Dat betekent dat het bestuur ermee aan de slag moet. Wethouder Willems vroeg toen om tijd om zo tot een goed plan te komen.

Voor veel partijen was die toezegging niet genoeg. Zij dienen vanavond een motie in om te starten met die 60 kilometerproef. Het lijkt erop dat dit voorstel het gaat halen.

Zie ook: