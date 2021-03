Serviceclubs richten lokaal noodfonds op voor ondernemers en instellingen

Rotary Club Nunspeet, de Lions en de Tafelronde 156 willen ondernemers en instellingen in de gemeente Nunspeet helpen. Het gaat om hen die financieel zijn getroffen door de coronacrisis en geen of beperkt recht hebben op overheidssteun. Daarvoor zijn de drie serviceclubs verenigd onder de naam Stichting Noodfonds Nunspeet.

Lokale ondernemers en instellingen kunnen aanspraak doen op een gift of een renteloze lening. De gift bestaat uit maximaal €3.244,- en wordt na een positieve beoordeling door een externe onafhankelijke toetsingscommissie toegekend. “Het is bedoeld als een extra steuntje in de rug om in deze coronatijden te overleven”, zo vertelt voorzitter Gilliam Boogerd.

“De stichting krijgt gelden vanuit ondernemers, particulieren, grotere bedrijven en de serviceclubs.” Er zijn tot nu toe drie aanvragen binnengekomen. “We hopen door er nu bekendheid aan te geven dat er meer mensen gebruik van gaan maken. We willen het ook heel anoniem houden en er honderd procent vertrouwelijk mee omgaan. Het is zonde als mensen er geen gebruik van maken want we zijn er voor ze”, aldus Boogerd. De bedoeling is om als stichting de komende twee jaar actief te zijn. De verwachting is dat er het komende half jaar veel aanvragen gedaan worden.