'We missen jullie', trouwe NEC-fans krijgen cadeautje van voetbalclub

De 4500 trouwe seizoenkaarthouders, die buiten de zogenoemde fieldlab-wedstrijd tegen De Graafschap dit seizoen slechts één duel hebben kunnen bijwonen, kregen uit handen van medewerkers en vrijwilligers van de club een cadeautje. Als teken van waardering voor het feit dat ze de club zijn blijven steunen, terwijl ze door corona het stadion niet in mochten.

De kick-off van de actie voor het stadion De Goffert werd gedaan door algemeen directeur Wilco van Schaik, die als een volleerde entertainer de aanwezigen toesprak.

Unieke kunstwerkjes

"Supporters, sponsors, iedereen moeten we erbij houden. We hebben als club de ambitie naar de eredivisie te gaan en daar hebben we al die mensen voor nodig. Door ze nu duidelijk te maken dat we ze missen, voelen ze hopelijk hoezeer we ze waarderen", zegt Van Schaik.

De kunstwerkjes zijn unieke litho's, met elk een eigen nummer. Op de litho's is een gedicht te lezen dat bol staat van de clubliefde. De fans kunnen het cadeau wel waarderen, blijkt als tientallen medewerkers en vrijwilligers het door het hele land aan huis afleveren.

'We maken altijd even een praatje'

Eén van de bezorgers is Pim van den Hulst, in het dagelijks leven ook werknemer van NEC. Hij komt op zijn ronde door de Nijmeegse wijk Aldenhof veel bekenden tegen.

"De meeste mensen heb ik regelmatig aan de balie gehad voor de kaartverkoop of in de fanshop. Dan maken we altijd even een praatje. Nu dus al een jaar niet, door corona. Dat mis ik ontzettend en ik merk dat dat ook geldt voor de supporters."

Een kleine 5000 pakketten worden er vandaag en morgen afgeleverd. "Om contact te houden en om mensen aan de club te binden", vertelt Van Schaik. "We hopen natuurlijk dat al die mensen die dit jaar ondanks corona een seizoenkaart hebben gekocht, dat volgend seizoen ook doen."