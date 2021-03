Een 11-0 zege op de Kaaiman Eilanden, coach uit Wijchen zet eerste stapjes richting WK voetbal

Wijchenaar Remko Bicentini is zijn jacht op kwalificatie voor het WK voetbal volgend jaar in Qatar uitstekend begonnen. De assistent-bondscoach van Canada zag het nationale elftal twee keer winnen.

De campagne begon met een 5-1 zege op Bermuda in het Amerikaanse Orlando. Gisteren kwam daar een eclatante 11-0 overwinning op de Kaaiman Eilanden bij.

De ploeg waarvan Bicentini assistent-bondscoach is neemt het ook nog op tegen Suriname en Aruba.

De Wijchenaar streek eind vorig jaar na zijn vertrek als bondscoach van Curaçao neer in Canada.

In januari was hij drie weken met de Canadese ploeg in Florida op trainingskamp. De geselecteerde Canadezen zijn actief in de Amerikaanse MLS of in de eigen Canadian Soccer League.

Spelers uit Europa

Deze interlandperiode zijn ook de spelers uit Europa van de partij, waardoor Bicentini onder meer Alphonso Davies (Bayern München), Cyle Larin en Atiba Hutchinson (allebei Besiktas) onder zijn hoede heeft.

Met de twee zeges staan de Canadezen aan de leiding in hun groep, boven Suriname, dat eerder met 3-0 won van de Kaaimaneilanden en met 6-0 van Aruba.

'We willen naar Qatar'

De ontmoetingen tussen Canada en Aruba en Suriname zijn in juni. De winnaar van de kwalificatiegroep plaatst zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatiecyclus van de CONCACAF, de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. "Het absolute doel van Canada is het WK 2022 in Qatar halen, daar gaan we alles voor doen”, aldus Bicentini.

Canada deed één keer eerder mee aan het WK, dat was in 1986 in Mexico. Door drie nederlagen in de groepsfase was de duur van deelname slechts kort.

