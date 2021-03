Stadseiland Veur Lent volbouwen of niet? De huizen zijn dringend nodig

Sinds begin dit jaar wordt de discussie rondom het stadseiland levendig gevoerd. Kersverse is Nijmegenaar van het jaar Tim Hogenbosch sprak zich op Twitter al fel uit tegen bebouwing op Veur Lent. Dat stadseiland ontstond na de aanleg van de nevengeul om het hoge water in de Waal op te vangen.

'Pas op de plaats'

Inmiddels is het een trekpleister geworden voor Nijmegenaren die de drukte van de stad even willen ontvluchten. Rob Jaspers vindt dat we daarom pas op de plaats moeten maken met het volbouwen van stadseiland Veur Lent: “Sta 15 jaar even stil. Kijk hoe de stad zich verder ontwikkelt, in het centrum, hier in Nijmegen-Noord. En ga dan opnieuw kijken naar deze plek”, aldus de oud-journalist van De Gelderlander.

Maar de huizen zijn dringend nodig in Nijmegen. Het stadsbestuur rekent erop dat er bij de Hoge Bongerd en Veur Lent samen 350 tot 500 huizen bij komen. Van dat laatste getal schrikken ze nogal in de Hoge Bongerd. Zeker als door de wens om het eiland groen te houden, dat volledige aantal huizen in hun rustige wijk erbij komt.

'Hoge Bongerd wil niet het afvoerputje zijn'

Wietske van Erp Taalman Kip is bewoner van de Hoge Bongerd en wijst erop dat het nu al een hele uitdaging is om de gewenste woningen erbij te bouwen in het rustige stadsdeel waar zij nu woont: “Als hier op Veur Lent wordt gekozen voor groen helemaal prima, maar dat moet niet betekenen dat hier in de Hoge Bongerd dat opgevangen moet worden. Het is niet van: daar minder, dus hier meer. Zo werkt het niet wat ons betreft. Dan moet je dus het totaal aantal woningen naar beneden schroeven.” Wietske voegt eraan toe dat de bewoners van de Hoge Bongerd niet het 'afvoerputje' willen zijn.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maar dat gaat niet zo makkelijk, zo hield wethouder Noël Vergunst de raad onlangs al voor. Met het aantal huizen is al rekening gehouden in de totale bouwplannen van Nijmegen Noord.

Toch denkt Rob Jaspers dat plannen wel degelijk aan te passen zijn. Dat zou niet voor het eerst zijn. Jaspers: “Wat sommigen vergeten, het Goffertpark is ooit aangekocht als bouwlocatie. Na tien jaar werd besloten: we maken hier groen van. Nooit iemand spijt van gekregen.”

'Stadseiland is cadeau dat je moet koesteren'

Ook het argument van wethouder Vergunst dat niet bouwen bij Veur Lent een verlies van 12 tot 17 miljoen betekent voor Nijmegen, vindt Jaspers maar relatief. Hij wijst erop dat het rijk 420 miljoen euro betaalde voor de aanleg van de nevengeul tegen het hoge water en het daarbij ontstane stadseiland. Daar bovenop kwamen nog eens miljoenen als compensatie voor bouwplannen die daardoor niet door konden gaan. Het vindt dat dat 'cadeau' gekoesterd moet worden.

Wethouder Vergunst houdt de gemeenteraad steeds voor dat het stadseiland mét de bouwplannen juist groener wordt dan het was voor de aanleg van het stadseiland, aangezien er toen nog huizen en kassen stonden.

Volgens Jaspers klopt dat niet: “Iedereen denkt dat hier heel veel kassen stonden. Dat viel reuze mee, het was hier zeer groen, met zeer veel bomen. Er is veel gekapt voor de aanleg voor de nevengeul en dat kun je terugbrengen.” Jaspers herinnert zich zelfs dat er bij de eerste plannen voor de Waalsprong juist op de plek van het huidige stadseiland een bos was geplant.

Referendum of stadspeiling

De bewoners van de Hoge Bongerd zijn het daar helemaal mee eens. Wietske van Erp Taalman Kip wil ook niet dat er een tegenstelling wordt gecreëerd van de Hoge Bongerd tegenover mensen die Veur Lent groen willen houden. Beide partijen trekken juist samen op. Wietske: “Veur Lent is juist een hele bijzondere plek waar je voorzichtig mee moet zijn. Het is niet zomaar een stuk industriegrond dat je vol kunt bouwen.”

Woensdagavond gaat de raad in debat over de plannen. De lokale partij VoorNijmegen.NU heeft 1386 ondersteuningsverklaringen opgehaald voor een referendum, ruim boven het minimum van 850 ondersteuningsverklaringen. Maar of dat referendum er ook komt is de vraag, omdat daarvoor waarschijnlijk geen raadsmeerderheid is. Wel zijn er partijen die aandringen op een nieuwe stadspeiling waarbij bewoners nog kunnen praten over de nadere invulling van de plannen bij Veur Lent en de Hoge Bongerd.