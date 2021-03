Coronatest nodig voor winkelen Duitsland

Binnen de nieuw ingevoerde nationale coronamaatregelen kan een district binnen Noordrijn-Westfalen er zelf voor kiezen of ze gebruik willen maken van de testoptie om zo mensen weer toe te laten in winkels. Als ze dit niet doen, kan winkelen alleen via click & collect. Mensen die in onder meer de districten Krees en Borken willen winkelen moeten zich bij een teststraat of apotheek laten testen. Hier ontvangen ze een certificaat dat getoond moet worden bij een winkelbezoek, deze mag niet ouder zijn dan 24 uur. Een thuis uitgevoerde zelftest is niet voldoende. Er staat een geldboete van duizend euro op het gebruik van een vervalste test om toegang te krijgen tot een winkel.



De grenzen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen blijven open, Nederlanders kunnen zonder negatieve test in Duitsland nog wel tanken of boodschappen doen. Ook is het mogelijk om activiteiten te ondernemen. Bij dierenpark Anholter Schweiz moeten bezoekers een contactformulier invullen, een negatieve test is hier niet nodig. Ook de dierentuin van Kleef geeft aan dat het overleggen van een negatieve testuitslag niet nodig is.