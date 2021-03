Man (21) hoort zeven jaar celstraf eisen voor aanslag met handgranaat

Een 21-jarige man uit IJsselstein heeft voor de rechtbank in Arnhem dinsdag zeven jaar celstraf met aftrek van voorarrest tegen zich horen eisen voor zijn betrokkenheid bij de intimidatie en bedreigingen rond fruithandel De Groot in Hedel.

De man wordt ervan verdacht een handgranaat naar de deur van de woning in Kerkdriel van een van de directieleden van de fruithandel te hebben gegooid. De verdachte ontkent.

Al anderhalf jaar lang staan medewerkers van het Hedelse fruitbedrijf bloot aan verregaande intimidatie door een groep criminelen. De vondst van een lading cocaïne in één van de fruittransporten en in beslag name door de politie is aanleiding voor de bedreigingen.

Vandaag stonden verschillende jongemannen voor de rechter, die verdacht worden van het versturen van dreig- en afpersmailtjes en het gooien van brandbommen naar woningen. "Honderden gezinnen in de Bommelerwaard leven in angst", zei één van de officieren van justitie dinsdag in de rechtbank.

'Ik weet niet waar ik was'

De rechter geeft aan dat de granaat op scherp stond. Hij werd 's ochtends door een krantenbezorgster gevonden. De zus van de verdachte heeft een Mercedes Benz, die door de verdachte regelmatig werd gebruikt. Zo'n auto is verschillende keren in de buurt van Kerkdriel gefilmd.

De verdachte zegt dat hij niet met de auto in Kerkdriel is geweest en ook niet te weten wie er in die auto zat. "Ik weet ook niet waar ik toen was. Wat ik wel weet is dat ik niet in Kerkdriel was."

"Heeft u vaker geheugenproblemen?", vraagt de rechter, als de 21-jarige verdachte weer eens zegt, dat hij zich iets niet kan herinneren. "Nee", antwoordt de verdachte. De man wordt naast het werpen van de granaat, verdacht van het sturen van een condoleancekaart. En in een dreigmail zou hij geschreven hebben: 'Als wij aan het einde van deze maand ons geld niet hebben, betaal jij de handel terug met tien mensenlevens'. Het bericht is verstuurd vanaf een telefoon die is opgewaardeerd met een kaart die door de verdachte is gekocht.

'Waar zijn wij nog veilig?'

De familie De Groot maakte gebruik van het spreekrecht via hun advocaat. "Hij woont sinds de aanslag met zijn vrouw en 2-jarig kind niet meer thuis. Waar zijn wij nog veilig?", zo vraagt De Groot zich af. "Hoe moet ik mijn bedrijf voortzetten als mensen niet eens meer voor ons durven werken?", hoorde ik mijn cliënt zeggen.

De officier van justitie zegt, dat het werpen van de handgranaat zorgde voor een enorm gevaar. Er zijn beelden van de aanslag. "Dat het de bedoeling was, dat de granaat moest ontploffen, blijkt wel dat de gooier wegloopt met de handen over zijn oren", aldus de officier. "Doel was De Groot te laten betalen. Er zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden.. Het OM stelt dinsdag niet dat de verdachte het grote brein is achter de aanslagen, maar een uitvoerder."

'Het gaat om terreur'

De officier spreekt van gewetenloos gedrag: "De granaat was op tientallen meters dodelijk. Mensen leven in voortdurende angst om het volgende slachtoffer te worden. Zijn handelen heeft voor grote onrust gezorgd. Honderden mensen zijn zo slachtoffer van maffiose praktijken geworden. Het gaat om terreur, die qua ernst en omvang zijn weerga niet kent."

De advocaat van de verdachte vraagt om vrijspraak voor zijn cliënt. Hij betoogt dat het openbaar ministerie op geen enkele wijze kan bewijzen, dat de verdachte in de auto zat, die bij de aanslag gebruikt is. Ook kan iemand anders de telefoon hebben opgeladen, waar vanaf de dreigmails gestuurd zijn. "Er kan dus niet zonder meer vanuit worden gegaan, dat hij de dreigtelefoon in zijn bezit heeft gehad. Hij gaat om met de hangjongeren in IJsselstein. Het lijkt er op dat mensen in de omgeving van mijn cliënt erbij betrokken zijn. Het past ook niet bij mijn cliënt. Uit niets blijkt dat hij betrokken is bij deze zaak."

