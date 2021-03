Twee mannen lichten echtpaar in Zevenaar op

We laten deze man zien die op 25 februari geld pint bij een pinautomaat in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. Het gaat om duizenden euro’s.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De pas is van een echtpaar dat een dag ervoor werd gebeld door iemand van de bank. Ze zouden slachtoffer zijn van fraude. Twee mannen kwamen later aan de deur om de bankpas op te halen.

'Hang op!'

Dit soort zaken komt heel vaak voor en de politie blijft waarschuwen. "Een bank zal nooit vragen naar je gegevens of naar je bankpas", legt Jennifer Schoorlemmer van de politie nog maar eens uit. "Als je gebeld wordt door iemand die zegt dat hij van de bank is en naar je gegevens of pas vraagt, verbreek de verbinding en hang op."

Signalement

De twee die bij het stel in Zevenaar aan de deur kwamen om de pas op te halen zijn twee mannen. Een van hen is tussen de 30 en 40 jaar oud, heeft een breed postuur, is donkergetint en is ongeveer 1 meter 85 tot 1 meter 90 lang. Hij droeg die dag een bruine winterjas, een spijkerbroek en sportieve bruine schoenen.

De tweede verdachte is veel ouder, hij wordt tussen de 50 en 60 jaar oud geschat. Deze man heeft een slank postuur, een lichte huidskleur en is ongeveer 1 meter 80 tot 1 meter 85 lang. De man heeft grijs haar, droeg een grijs colbert en een donkere pantalon.

Bel de politie

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan de gratis tiplijn op 0800-6070 of waarschuw Meld Misdaad Anoniem als je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt: 0800-7000. Het zaaknummer is 2021090140. Je mag ook dit tipformulier van de politie gebruiken.